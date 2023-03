Detenidos son chivos expiatorios, acusan

Ciudad Juárez.— La detención de por lo menos tres empleados del Instituto Nacional de Migración (INM), Daniel G., Gloria Liliana R. y Rodolfo C., provocó la protesta de un reducido grupo de agentes en las instalaciones del instituto, donde opera el titular de la Oficina de Representación Chihuahua, Salvador González Guerrero.

“Somos oficiales de Migración y tenemos que hacer el trabajo que se nos ha encomendado por ley, pero recibimos instrucciones distintas, aquí estamos jugando al agente de Migración, es una vergüenza”, dijo uno de los manifestantes que exigió la destitución del contraalmirante Salvador González Guerrero, quien sigue al frente de la oficina.

Entre los manifestantes se encontraban familiares de los oficiales detenidos por investigadores de la Fiscalía General de la República (FGR) cuando fueron citados por sus superiores para que acudieran a ratificar su declaración en torno a la muerte de 38 migrantes dentro de estación provisional del INM.

Los parientes de estos tres elementos del INM exigieron justicia para los trabajadores federales.

Previamente Kevin y Tania Collazo, hijos de Rodolfo C., aseguraron que su padre ha permanecido sin recibir el medicamento que requiere y permaneció incomunicado por horas. Tania aseguró que su padre, como encargado de la estación migratoria, estaba fuera de las instalaciones ya que acudió a entregar a dos menores de circuito al albergue especial del DIF, por lo que aseguró que es ajeno al hecho.

La representación social también declaró a los empleados del Grupo de Seguridad Privada Tank, CAMSA S.A. de C.V., entre ellos a Angélica Hinojosa, la guardia que abrió el candado y logró liberar a las 15 mujeres extranjeras retenidas en la estación provisional, informaron a El Diario sus hermanas.

Entrevistadas la madrugada de ayer en el exterior de la delegación estatal de la FGR, las mujeres aseguraron que Angélica tiene más de cuatro años como guardia de seguridad, primero laboró para la empresa Servicios Especializados de Investigación y Custodia S. A. (SEICSA), la cual perdió el contrato para la prestación del servicio el año pasado.

Por ello, Angélica se empleó con el Grupo Tank, mismo que aseguraron no cuenta con oficinas en la ciudad y la calificaron como una empresa ‘fantasma’, con malas prácticas, al exigirle a la trabajadora que no emitiera declaración alguna en torno a los hechos y pese a que permaneció más de 12 horas retenida en la FGR no le proporcionaron asistencia legal.

Las mujeres reconocieron el trabajo de su hermana, quien llegó a su casa llorando ante los hechos vividos y dijo que ella estaba muy agradecida con Dios por la fuerza y el coraje que le dio en esos momentos para abrir el candado, luego de pedirle las llaves a Gloria Liliana R., cuando ambas estaban dentro del área designada para mujeres.

En tanto, la esposa de Daniel G., dio a conocer a través de sus redes sociales que su esposo fue detenido desde el mediodía del miércoles.

“Daniel fue citado a declarar y hasta el momento no se me ha notificado nada. Interpuse un amparo para que lo dejaran comunicarse conmigo y sólo recibí a las 04:00 horas del día de hoy (jueves) una llamada en la que me dijo que lo dejaron salir para inmediatamente detenerlo con una orden en la que al parecer se le acusa de homicidio”, detalló en un pronunciamiento público.

La esposa de Daniel expuso que las autoridades lo acusan por el incidente en el INM de Ciudad Juárez, donde fallecieron más de 30 seres humanos.

Dijo que su esposo sí trabaja en el INM pero el pasado lunes no estaba en horario laboral, no se encontraba en las instalaciones cuando ocurrió el incendio, y no es el responsable de ese lugar. “Estaba conmigo, en casa. No tiene responsabilidad alguna ni por omisión ni por decisión”.

“¿De qué lo están acusando?”, cuestionó. ¿De qué se trata?, ¿de buscar culpables sólo para decir que ya detuvieron a los responsables?”.

La esposa de Daniel aseguró que él es un excelente papá, hijo, hermano, amigo y sobre todo es un mexicano honrado.

“Familia, amigos, compatriotas, pido encarecidamente su ayuda para que este mensaje llegue a quien deba llegar. Señor presidente, ¡por Dios! Apelo al sentido humanitario de sus políticas, también para quienes han servido con honradez a su gobierno y han apoyado para construir su proyecto de nación”, señala.

Jorge Vázquez Campbell, abogado migratorio, dijo ayer que la FGR debe actuar contra el titular de la dependencia, contraalmirante Salvador González Guerrero, quien es el verdadero y único responsable de lo que ocurre dentro en las oficinas del INM y conoce perfectamente la corrupción interna así como las malas condiciones de las estaciones migratorias.

Presentados en el Ministerio Público Federal

Empleados del INM

• Daniel G.

• Rodolfo C.

• Gloria Liliana R.

• Adán Omar N.

• Jason Daniel N.