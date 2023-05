Detectan casos de narcomenudeo en maquilas

Representantes del Poder Judicial acudieron ayer a la reunión del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Ciudad Juárez para abordar temas de narcomenudeo dentro de las compañías desde una perspectiva de laboral.

Rogelio González Alcocer, presidente del CCE, afirmó que se han detectado casos de este tipo al interior de empresas maquiladoras, lo cual pudiera derivar en demandas laborales, por lo que se invitó a Ángel Ortiz Gómez, coordinador de Gestión Laboral del Poder Judicial del Estado, así como a Judith Ávila, encargada de la Segunda Sala Penal, para que les enseñaran cómo documentarlos correctamente y evitar problemas.

PUBLICIDAD

“Ha habido ya casos de narcomenudeo dentro de las maquiladoras y ellos venían a platicar lo que han visto ahí en el Poder Judicial, para que estuviéramos más al pendiente, porque pueden existir hasta demandas laborales”, expresó González Alcocer.

Agregó que por parte de otros sectores económicos de la ciudad, se estará muy al pendiente para que esto no suceda.

“Al menos en el sector que yo represento no hemos detectado lo mismo, pero vamos a estar muy pendientes”, destacó el empresario, que también es dirigente de la Asociación de Hoteles de Ciudad Juárez.

Mientras que Sergio Colín Chávez, presidente de Index Juárez, manifestó que “no cuentan con ninguna acta que pueda confirmar eso (el narcomenudeo), sin embargo, se habló con los invitados de cómo tratar de prevenir”.

Destacó que el sector industrial cuenta con diversas certificaciones para prevenir y disuadir cualquier acto de narcomenudeo, como son el C-TPAT,

“Sin embargo, son 340 mil empleados en el sector y no digo que no podría suceder algo así, porque el espectro es muy grande y lo que queremos es trabajar en coordinación con ellos (el coordinador de Gestión Laboral y la encargada de la Segunda Sala Penal), para que en aquellos casos que han ellos detectado en cuestiones laborales, no judiciales, haya un sesgo de ese tipo”, expresó.

Agregó que de detectarse un caso así, entra automáticamente como despido justificado, aunque debe documentarse bien para evitar afectaciones legales.

“Lo que nos presentaron son casos laborales, no tenemos ninguna información del tipo judicial. Decía el licenciado que podría haber un despido más que justificado a nivel administrativo por una situación que se pudiera dar en ese ámbito, con ese tipo de características, en el cual, en los tribunales laborales puede complicarse porque no fue bien atendido o dársele el seguimiento apropiado”, comentó.

“Esto es laboral, debemos de hacerlo bien, si hubiera un caso de ese tipo, hay que documentarlo y seguir los procedimientos adecuados”, agregó el líder del sector de manufactura.

También dijo que constantemente se realizan exámenes antidoping a empleados de ese gremio, desde nivel operativo hasta administrativos y gerenciales.

igonzalez@redaccion.diario.com.mx