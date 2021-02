Desnivel no ayudará en la Valle del Sol: vecinos

Archivo / El Diario de Juárez / Circulación de vehículos sobre la avenida Valle del Sol

Ciudad Juárez— El onceavo desnivel contemplado por el Fideicomiso de Puentes Fronterizos conectaría a través de una rampa al llamado “Puente del Zorro” con el acceso principal de la avenida Valle del Sol, en un intento por desahogar el tráfico en la zona.

Sin embargo, vecinos del sector sugieren que el proyecto podría estar mal planeado, ya que el problema del congestionamiento no se da al ingresar a la vialidad, sino al interior de ella, debido a la falta de calles secundarias.

Ante el desconocimiento tanto de vecinos del sector como incluso de la iniciativa privada, el director del Fideicomiso, Sergio Madero explicó a través de un comunicado algunos de los detalles del proyecto, que aún sigue generando incertidumbre en los moradores del área.

“El proyecto contempla la construcción de una rampa que se construiría en sentido de sur a norte y va a permitir a las personas que toman el puente “Del Zorro”, acceder directamente y de manera segura a la calle Valle del Sol; esto nos va a permitir descongestionar el crucero que se encuentra precisamente en Villarreal Torres y Manuel Gómez Morín”, detalló el funcionario.

“Se construye este paso a desnivel únicamente de sur a norte, es decir, en el lado oriente de la vialidad; va a permitir a las personas que vienen del puente de la Gómez Morín pasar por debajo de la avenida Valle del Sol y continuar hacia el Paso de la Liberación, mientras que las personas que salen de la calle Valle del Sol, les va a permitir conectarse de manera segura hacia el norte a través de la Francisco Villarreal Torres y a su vez, hacia el sur tomando el puente de la Manuel Gómez Morín”, agregó.

Por su parte, Claudia Arreola, coordinadora de la Red de Vecinos indicó que la información dada a conocer por el Fideicomiso será revisada y consultada con los habitantes del sector para recibir más opiniones al respecto; además de que hizo una solicitud al Estado para que antes de iniciar con cualquier trabajo en la zona, el proyecto se socialice con los vecinos del área.

A pregunta expresa de si el proyecto planteado por Gobierno del Estado resuelve el problema de la movilidad en la zona, Arreola Pérez indicó que no, debido a que según datos de la Red de Vecinos, aproximadamente el 70% de quienes viven en la zona salen hacia el norte.

“El problema no es en la salida, sino al interior de Valle del Sol, no es en la intersección con Gómez Morín o con Francisco Villarreal, el congestionamiento es dentro de la vialidad, ya que no hay otras calles”, señaló.

Respecto a si hay temor de que la inversión contemplada (29 millones de pesos) termine en un proyecto que no solucione el problema, señaló que la Red de Vecinos revisará todo lo relacionado a la propuesta, con la intención de que el desnivel pueda ser funcional.

“Vamos a revisarlo, todo proyecto que mejore la calidad de vida de los ciudadanos es bienvenido, pero no pueden hacer un proyecto con base en ocurrencias o sin estudios previos de impacto y principalmente sin consultar con los directamente afectados o beneficiados”, señaló.

