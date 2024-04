Desmienten que aplicación CBP One deje de funcionar

Ciudad Juárez.- El rumor de que la aplicación móvil CBP One dejará de funcionar es falso, alertó la organización internacional HIAS México a las personas migrantes que buscan ingresar a Estados Unidos de manera regular.

La Sociedad Hebrea de Ayuda al Inmigrante pidió a las personas en situación de movilidad que no se dejen engañar, y que descarguen de manera gratuita la nueva versión 2.590.0, para que continúen con la petición de su cita para poder cruzar la frontera a través de un puerto de entrada oficial a Estados Unidos.

“La aplicación móvil CBP One sigue siendo un componente clave de los esfuerzos del DHS (Departamento de Seguridad Nacional) para incentivar a los no ciudadanos a utilizar vías legales, seguras, humanas y ordenadas. Generalmente, los no ciudadanos que cruzan entre los puertos de entrada o que se presentan en un puerto de entrada sin hacer una cita con CBP One están sujetos a la regla de Elusión de Vías Legales”, informó la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP) en su último reporte mensual.

En febrero, CBP procesó a más de 42 mil 100 personas a través de citas en los puertos de entrada utilizando información avanzada enviada en CBP One, mientras que desde enero de 2023 hasta febrero de 2024 había otorgado más de 501 mil citas, principalmente a personas haitianas, mexicanas y venezolanas.

“Esta regla supone la inelegibilidad para el asilo para aquellos que no utilizan procesos legales, con ciertas excepciones. El DHS alienta a los migrantes a utilizar dichas vías, en lugar de hacer que los migrantes emprendan el peligroso viaje para cruzar ilegalmente entre los puertos de entrada, lo que también conlleva consecuencias según el Título 8”, indicó el gobierno de Joe Biden.

Las citas de CBP One representaron el 86 por ciento de los no ciudadanos estadounidenses procesados en los puertos de entrada, “lo que demuestra que seguirán un proceso ordenado cuando haya uno disponible”, explicó CBP.

Agregó que un porcentaje de las citas diarias disponibles se asigna a los primeros perfiles registrados, por lo que se dará prioridad a los no ciudadanos que hayan estado tratando de obtener citas durante más tiempo, aunque en los albergues de Ciudad Juárez existen migrantes que ya suman hasta siete meses en espera de una cita.

“CBP monitorea y evalúa continuamente la aplicación para garantizar su funcionalidad y protegerla contra malos actores”, argumentó la autoridad federal.

