Suman 6 mil 573 ecuatorianos detenidos por los agentes de EU

Ciudad Juárez.- Después de permanecer once horas en la orilla del río Grande, junto a los alambres de púas instalados por la Guardia Nacional de Texas, el hambre obligó a “Caleb” a regresar a México en busca de comida, pero en medio de la noche volvió a cruzar el río internacional, porque “para alguien que huye de la violencia, regresar a Ecuador no es una opción”.

“Me vine porque tengo una familia y en Ecuador está muy peligroso… nos están matando”, explicó el migrante de 29 años de edad, uno de los 6 mil 573 ecuatorianos detenidos por los agentes de la Patrulla Fronteriza del Sector El Paso durante los primeros cinco meses del Año Fiscal (AF) 2024.

Este año, Ecuador fue agregado a los 20 países con mayor riesgo de intensificación de las crisis humanitarias en el reporte 2024 Emergency Watchlist o Lista de Vigilancia de Emergencia del Comité Internacional de Rescate (IRC, por sus siglas en inglés), mientras que organizaciones ecuatorianas temen que las condiciones de los migrantes que crucen por México se compliquen después de que su gobierno declaró como “persona no grata” a la embajadora mexicana, Raquel Serur Smeke.

Según cifras del gobierno de Estados Unidos, desde el 1 de octubre de 2019, cuando comenzó el año fiscal (AF) 2020, hasta el cierre del quinto mes del AF 2024 –el 29 de febrero–, sumaron 105 mil 769 procesamientos de migrantes ecuatorianos en el Sector El Paso.

De ellos, 104 mil 591 fueron cruces irregulares detectados por la Patrulla Fronteriza del Sector El Paso, y mil 178 más ingresos regulares procesados por los agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP) en un cruce internacional.

Durante todo el AF 2023 –del 1 de octubre de 2022 al 30 de septiembre de 2023– la Patrulla Fronteriza registro 29 mil 933 ingresos irregulares de migrantes ecuatorianos a través del Sector El Paso, mientras que CB procesó a 510 que ingresaron de manera regular a Estados Unidos a través de la región.

De octubre de 2023 a febrero de 2024, los primeros cinco meses del AF 2024, los agentes de la Patrulla Fronteriza encontraron a 6 mil 573 ecuatorianos irregulares en la frontera, mientras que 341 más ingresaron por un puerto oficial.

“Nos dicen que nos regresemos, que somos ilegales… pero me vine porque en Ecuador nos obligan a hacer cosas que no queremos y casi me matan”, narró “Caleb”.

Y aunque todavía no son publicadas las estadísticas oficiales de marzo, El Diario documentó el constante cruce de ecuatorianos a través del río Bravo/Grande, de Ciudad Juárez a El Paso, mientras que el pasado 4 de abril once más no pudieron llegar a Ciudad Juárez debido a que se accidentaron cuando viajaban desde la capital del Estado.