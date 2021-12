Descarta Pérez Cuéllar diálogo con Poliplaza

Ciudad Juárez- El presidente municipal, Cruz Pérez Cuéllar, dijo que no se reunirá con los representantes de Poliplaza para hablar sobre la rescisión del contrato que anunció el sábado pasado porque si “con cafés” se arreglaran los problemas de Juárez, se la pasaría en esas reuniones.

“Presumen que son de los mejores hospitales del país, y me puede más porque pobres los trabajadores del Municipio que no han tenido todos esos beneficios de los que habla el desplegado”, declaró.

Dijo que el tema de reunirse o no es intrascendente porque las quejas son muchas por parte de los derechohabientes municipales.

“Deben tener toda la seguridad que nosotros vamos a hacer esto conforme a la ley, no hay por qué tener ninguna preocupación de esto, se va a hacer conforme a derecho”, añadió.

Esto luego de que el hospital publicó un despegado este día en el que conminan al alcalde al diálogo para encontrar la fórmula que concilie intereses en beneficio de los empleados municipales.

“Si reunirme o tomarme un cafecito con alguien resolvería los problemas de la ciudad, pues la verdad es que me la pasaría en los cafecitos, pero eso no resuelve nada, yo creo que ellos tuvieron ya una oportunidad de muchísimos años de aprovechar ese gran contrato, que tienen todavía, y no lo aprovecharon”, dijo Cruz esta mañana.