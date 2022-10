Denuncia ciudadano cobro excesivo del recibo de luz

Ciudad Juárez.— El ciudadano José Ángel Hernández Andrade expuso a El Diario de Juárez su queja por el saldo de 2 mil 478 pesos que recibió en el cobro de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), e indica que dicho monto no coincide con su consumo, ya que regularmente realiza pagos por 300 pesos.

El quejoso presentó una denuncia ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) el pasado miércoles 19 de octubre, con número de expediente PFC.CDJ.B.3/001279-2022, con el motivo del cobro excesivo de dicho servicio en su vivienda, que se ubica en la calle José Mateos y Toronja Roja 9820 del fraccionamiento Infonavit Solidaridad.

Indicó que para ahorrar electricidad y también cuidar su economía evita el uso recurrente de aparatos, como el refrigerador o la lavadora, y es por esta razón que le tomó por sorpresa la cantidad a pagar del recibo, que corresponde al período de agosto a octubre de este año.

“Yo llego en el día, y como trabajo de noche nada más llego y a dormir, yo no prendo la tele ni nada porque necesito dormir, mi esposa trabaja en el día, pero ella ¿cuánta luz puede gastar?; tenemos dos aires, pero no los prendemos. Y para ahorrar luz yo desconecto el refri, lo poquito que tenemos en él no se desperdicia, y lo hago por lo mismo, para ahorrar”, expresó el afectado.

Indicó que tiene 27 años viviendo en dicho sector y es la primera vez que se le cobra dicha cantidad, la cual, señaló, es excesiva y que se reúsa a pagar.

“Yo no quise hacer convenio porque voy a pagar una cantidad que no consumí, de 380 a 2 mil 400 pesos, me están poniendo dinero de más; por eso hice una denuncia ante Profeco. Me dijeron que tengo que ir nuevamente, pero yo sé que no se va a arreglar nada, por eso quiero poner mi denuncia y que salga en los medios para que se den cuenta”, mencionó el ciudadano.

Alejandro San Juan Uribe, titular de la CFE, indicó que hasta el cierre de esta edición no han sido notificados por parte de Profeco de dicha problemática, y están a la espera para poder darle solución a al caso del ciudadano de 65 años de edad.