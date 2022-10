Arriesgan su vida en De las Torres

Ciudad Juárez.— Olvidados en un proyecto vial que favoreció al automovilista, peatones diariamente corren el riesgo de ser atropellados al cruzar la avenida De las Torres, entre los tramos de Zaragoza a Sorgo y Sorgo a Manuel Clouthier, donde el límite de velocidad es de 60 a 70 kilómetros por hora.

Es Matías quien carga sobre sus hombros una pequeña lonchera mientras permanece de pie de la mano de su padre. Poco antes de las 9 de la mañana ambos están apostados en uno de los camellones de la avenida De las Torres.

El hombre lleva en su otra mano la mochila del pequeño, que estudia el preescolar, mientras avizora el laúd de autos en espera del momento oportuno para correr y cruzar la transitada rúa.

Educarse representa para Matías y su familia un reto diario de alto riesgo. Miguel y Andrea, padres del estudiante, explicaron que para llegar a su escuela deben atravesar corriendo la vialidad por la que transitan diariamente un estimado de 163 mil vehículos, según datos del Instituto Municipal de Investigación y Planeación (IMIP).

El Corredor Multimodal Francisco Villarreal Torres realizado en la administración del exgobernador Javier Corral Jurado nunca contempló a los viandantes, que ahora deben tentar a su suerte para llegar a su trabajo o a su casa, dijo Andrés Carbajal Casas, exsubsecretario del Obras Públicas del Gobierno del Estado y funge como enlace del Gobierno federal en proyectos estratégicos para el estado de Chihuahua.

En ese momento, la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP) descartó la construcción de pasos o puentes peatonales a lo largo del corredor multimodal, lo que contraviene la Ley General de Movilidad, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de diciembre del 2020, y que establece que “toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad”.

“Ésta fue una obra para crear conflictos, de 10 carriles en ambos sentidos se redujo a cuatro carriles preferentes y nunca se pensó en el peatón, como si todos los ciudadanos tuvieran carro, son obras inútiles”, consideró Carbajal Casas.

La presente administración estatal también carece de un “proyecto de ese tipo para esa zona”, informó ayer Carlos González, vocero de la SCOP, quien refirió que los puentes peatonales son competencia del Municipio.

Son invisibles

En el informe Así Estamos Juárez 2022, elaborado por el Plan Estratégico de Juárez, en el apartado de Movilidad, se establece que el automóvil es el principal medio de transporte en Juárez, ya que un 45 por ciento se desplazaba por este medio para trasladarse a cualquier lugar.

“Las opciones más recurridas, luego del auto, son el transporte público (14%) y el 13.2% camina”, cita el documento.

La asociación civil también mostró datos sobre los accidentes viales que involucran al peatón, ya que en el 2020 fueron registrados 394 atropellos y 250 en el 2021.

Como parte de las conclusiones del informe, se expuso que la respuesta de los gobiernos a la movilidad de los fronterizos ha sido expandir la infraestructura para automóviles.

“Priorizar el uso de vehículos motorizados ha prevalecido, en específico, por el uso de automóviles particulares, esto ha sometido a Juárez en un círculo vicioso de más vías y más coches que privan a quien camina de su derecho a transitar en condiciones de seguridad por las vías adecuadas para ello”, concluye el informe.

Carbajal Casas expuso que ya no se pueden corregir obras mal planeadas, por lo que ahora las opciones son elevadores eléctricos o rampas, ambas muy costosas y poco viables.

Expuso que además del peatón, se dejó de lado al adulto mayor que no puede desplazarse por puentes peatonales.

“El adulto mayor vive y se mueve, en los países civilizados tienen preferencia, el adulto jubilado se ganó el derecho y tiene más actividades para desplazarse, debe tener facilidades y aquí no las tiene porque no hay banquetas, están deformes, accidentadas, invadidas y no hay atención al adulto mayor”, planteó.

Integrantes de la Comisión Edilicia de Movilidad analizaron las propuestas para dar seguimiento a los trabajos de armonización de la Ley General de Movilidad con el Reglamento de Tránsito, los regidores Karla Michel Escalante Ramírez, Jorge Marcial Bueno Quiroz y Vanesa Mora de la O, así como representantes de asociaciones civiles y de transportistas, de la Coordinación de Seguridad Vial y Sindicatura Municipal sostuvieron una reunión en días pasados para dar seguimiento a la propuesta de mesas de trabajo para armonizar el Reglamento de Tránsito con la Ley de Movilidad a partir del 14 al 18 de noviembre.

Y aunque el tema de los puentes peatonales no forma parte de los proyectos, se instalarán cinco mesas de trabajo considerando la pirámide de movilidad en la primera mesa, que estará destinada al tema de peatones y será moderada por Laura Antillón, del Centro de Estudios para Invidentes (CEIAC).

Una segunda mesa abordará el tema de Ciclistas y Micromovilidad; será coordinada por Cindy Trejo, de la organización Peatones Heroicos; la tercera, de Transporte de Carga será moderada por Óscar Flores, de la Canacar. La mesa de Transporte Público será moderada por Otilia Hefter; la última, destinada al transporte privado, por Víctor Mejía, de la Coordinación de Seguridad Vial y Carlos Montoya.

163 mil vehículos transitan diariamente por ahí, según datos del IMIP