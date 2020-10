Dedica Club Rotario homenaje póstumo a doctor fallecido de Covid-19

Fotos: Fernando Méndez / El Diario de Juárez

Ciudad Juárez— Un emotivo homenaje póstumo fue realizado esta tarde por el Club Rotario Juárez Campestre para reconocer la trayectoria del doctor Jaime Aurelio Flores Armendáriz del Hospital Regional número 66 del Instituto Mexicano del Seguro Social quien murió por Covid- 19 el pasado 12 de septiembre.

Durante el evento se reconoció también a la doctora Karla Érika Rojas- Vértiz Contreras directora del hospital local del Issste, quien presta sus servicios a la comunidad, sobre todo en esta época de pandemia con los recursos limitados que tienen las instituciones de salud.

Martha Espino de Treviño, socia del Club Rotario Juárez Campestre y encargada de Fundación Rotaria, señaló que están reconociendo a dos personas importantes de la comunidad, concretamente del sector salud que “son héroes anónimos, y uno de ellos dio su vida por estar salvado vidas”.

“El Club Rotario reconoce cada año un servidor distinguido, ya que octubre es el mes de servicio a través de la ocupación y en esta ocasión es un homenaje póstumo al doctor Flores Armendáriz y a la doctora Rojas- Vértiz por su servicio a la comunidad”, expresó.

María Celina Flores Armendáriz, hermano del doctor Jaime Aurelio, expresó era un honor, un privilegio que gente como los Rotarios se hayan fijado en su hermano y en la labor que él hizo durante toda su vida profesional de 27 años, de los cuales 18 de ellos en el Instituto Mexicano del Seguro Social donde él se contagió.

“Mi hermano eligió una parte de su carrera en la que él sabía que había riesgo porque era siempre en quirófano y por otra parte era médico en el dolor. He escuchado de parte de sus amistades que siempre tuvo esa parte muy humana, en pensar de que no hubiera dolor en la persona”, expresó.

Señaló que era el mejor de los hermanos que la vida le pudo haber dado, pero además ante las demás personas como profesionista se desempeñó lo mejor que pudo siempre.

“Este homenaje es una celebración a la vida de mi hermano, no a su muerte sino a su vida y lo que sucedió durante el tiempo en que pudo ejercer”, expresó.

El Club Rotario Juárez Campestre reconoció en el evento a la doctora Rojas- Vértiz quien agradeció la distinción.

“Es algo inesperado el reconocimiento, me llena de orgullo que hagan estos reconocimientos, pero en realidad estoy haciendo mi trabajo al igual que mis compañeros y por eso se agradece el detalle”, expresó.

Señaló que la labor de los médicos es un gran sacrificio y en especial en esos momentos en que está el repunte de contagios, por lo que pidió a la comunidad que guarden las medidas nuevamente ya que disminuyeron los casos en junio, julio y agosto, pero ya aumentaron otra vez al triple.

“Estoy agradecida con mis amigos, compañeros y mi familia por el apoyo que me brinda porque gracias a ellos me anime a presentar mi currículo cuando me invitaron y estoy muy agradecida por que salí elegida”, expresó.