De nuevo, la frontera saturada

Con aproximadamente mil 200 personas alojadas, los 13 albergues dirigidos por grupos religiosos que conforman la Red Somos Uno por Juárez ya se encuentran entre el 95 y el 110 por ciento de su capacidad, por lo que la gran mayoría ya no está recibiendo más personas, informó su coordinador, Miguel Ángel González.

En el albergue Pasos de Fe “la capacidad es de 50 personas, y ahorita tenemos 46, pero precisamente hoy llegamos al tope, porque nos van a enviar a una familia de seis, entonces ya, ahí nos detenemos”, dijo el pastor.

Aunque Ciudad Juárez continúa recibiendo diariamente a grupos de migrantes que arriban principalmente a bordo del tren de carga desde el centro del país, la mayoría de los 13 espacios humanitarios mantienen a personas que llegaron desde agosto y que están en espera de una cita por medio de la aplicación móvil CBP One para poder ingresar a Estados Unidos de manera regular.

“Los albergues de nuestra red casi no estamos recibiendo personas que están llegando en el tren. La razón es que está un poco detenido el flujo migratorio y no nos permite hacer recepciones de personas. Casi casi tenemos con las que hemos estado desde el mes de agosto, no ha habido salida, los está conteniendo de alguna manera el sistema gubernamental (de Estados Unidos)”, explicó González.

De acuerdo con el pastor, el procesamiento de quienes están cruzando de manera irregular está retardando a quienes esperan en la ciudad, pese a que para muchos el cruce irregular significa la deportación bajo el Título 8.

Dijo que la mayoría de las mil 200 personas que se encuentran actualmente albergadas son de origen venezolano, ya que es el principal flujo migrante en la ciudad, pero también se encuentran de otras nacionalidades como Guatemala, Honduras y Nicaragua, además de los mexicanos desplazados.

“Sí hay algunos albergues que tienen a más mexicanos, como es el caso de Pasos de Fe, con nosotros la mayoría es mexicana”, informó al destacar la necesidad que tienen los 13 espacios de artículos de limpieza para sus instalaciones.

De acuerdo con Ivonne López de Lara, trabajadora social de la Casa del Migrante, el albergue de la Diócesis de Juárez tiene a cerca de 300 personas más; mientras que el ‘Kiki’ Romero y el Centro Integrador para el Migrante (CIM) Leona Vicario cuentan con aproximadamente 900 personas alojadas entre ambos, por lo que actualmente hay albergadas alrededor de 2 mil 400 personas migrantes en la ciudad.

Diariamente, grupos de personas son observados en el exterior del CIM Leona Vicario en espera de ser recibidas, por lo que algunas tienen que dormir en su exterior, mientas que otras permanecen en albergues “de cuota” que no están integrados a ninguna red, o rentan cuartos o casas principalmente en la zona Centro de la ciudad.

Pedirán al INM y al Estado reactivar retén en Jiménez

Ante el aumento de la llegada de migrantes la ciudad está saturada, por lo que se pedirá al Instituto Nacional de Migración (INM) y al Estado que reactiven un punto de revisión en Jiménez, dio a conocer el presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar.

“Estamos platicando con el Instituto Nacional de Migración para pedir que se reactive el punto de Sabalza; en Sabalza había un punto de inspección entre el Instituto Nacional de Migración y el Gobierno del Estado, estamos solicitando de manera formal que se reactive ese punto porque sí estamos saturados”, afirmó.

Indicó que Sabalza está en Jiménez y cuando estuvo operando ayudó a reducir el flujo de migrantes, “y ahora que no está estamos teniendo ese tipo de problemas”.

Agregó que, por otra parte, el Municipio seguirá con las inspecciones en inmuebles que pueden ser ocupados ilegalmente por migrantes para evitar desgracias.

“Por eso presentamos la denuncia del hotel De Luxe, porque queremos que la Fiscalía de alguna manera nos acompañe con este tema para que se cumpla con el Estado de Derecho, pero sobre todo es urgente, y aquí yo haría el llamado para que de manera urgente nos respondan para poder entrar al edificio de manera legal porque sí queremos evitar tragedias y así como en el caso de este hotel, lo haremos en todos los puntos que presentan esta situación”, expuso.

Continuaron operaciones en hotel pese a clausura

El viernes pasado, la Dirección General de Protección Civil del Municipio de Juárez ratificó su denuncia en contra de quien resulte responsable luego de que las operaciones en el hotel de Luxe continuaron pese a la clausura que hizo la dependencia municipal.

Fue el 19 de abril cuando autoridades de Protección Civil, acompañadas de la Secretaría del Ayuntamiento, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), la Dirección de Derechos Humanos del Municipio, el Departamento de Bomberos, paramédicos de Rescate y personal de Grupo Beta del Instituto Nacional de Migración (INM) acudieron al cruce de las calles Lerdo y Galeana para desalojar a cerca de 150 personas que habitaban el inmueble.

El desalojo se dio un día después de una denuncia pública por parte del presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en Juárez, quien señaló que un grupo de migrantes llevaba cuatro meses viviendo en dicho lugar, que era propiedad de una empresaria juarense que desconocía del funcionamiento del hotel.