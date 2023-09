¿Te multó Seguridad Vial? Estas son las infracciones más comunes y los costos

Ciudad Juárez.- La falta de licencia de conducir o la tarjeta de circulación y no respetar la luz roja en semáforo, fueron las infracciones de tránsito más comunes en la ciudad en el segundo trimestre del año, reportó la estadística de la Coordinación de Seguridad Vial municipal.

La dependencia municipal aplicó 9 mil 511 multas por la falta de estos documentos, con sanciones que van desde los 937 pesos hasta los 3 mil 436 pesos, solamente de abril a junio.

Le sigue “no respetar luz roja en semáforo”, con 9 mil 351 infracciones, con costos que van desde los mil 762 pesos hasta los 2 mil 688.

En el segundo trimestre del año la Coordinación de Seguridad Vial municipal emitió 89 mil 590 infracciones de tránsito en la ciudad y la misma estadística muestra que mayo fue el mes en el que más multas de tránsito se aplicaron en esta frontera, con 33 mil 025.

La tercera infracción vial más común es la falta de cinturón de seguridad, con 7 mil 873 multas reportadas. Éstas varían su costo, que va desde los 2 mil 499 pesos hasta los 3 mil 436 pesos.

Luego siguen faltas viales como omitir alto, con 4 mil 033 multas generadas y estacionarse en zona prohibida, con 3 mil 246 infracciones, destaca la estadística mostrada por la dependencia municipal.

Usar celular al conducir o la falta de engomado ecológico no rebasaron las mil papeletas, de abril a junio, tampoco conducir en estado de ebriedad.

Entre las multas viales más caras, por su parte, destaca “darse a la fuga” y “conducir en estado de ebriedad” que pueden rebasar los 7 mil pesos.

La Coordinación de Seguridad Vial contempla descuentos en infracciones de tránsito, dependiendo del tiempo en que se tarde en ser pagada una multa. Sin embargo hay faltas que no se consideran dentro del catálogo, como estacionarse en zona de personas con discapacidad, no respetar luz roja, conducir en estado de ebriedad, usar el celular en circulación, no respetar límites de velocidad y agredir a un agente vial física o verbalmente.

Además, de acuerdo con información pública de la Coordinación General de Seguridad Vial, existen 208 mil 289 multas sin pagar, lo que representaba una deuda por cartera vencida de 862 millones 560 mil 246 pesos.

En el caso de conductores ebrios reincidentes, se analiza actualmente si la dependencia municipal suspende o cancela licencias de manejo a personas con este tipo de multas.