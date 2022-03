Dan ultimátum por puente inconcluso

Multas superiores a 1.2 millones de pesos podrían ser aplicadas a la compañía Urbanizaciones y Construcciones BCH ante los retrasos en la construcción del puente en avenida De las Torres y bulevar Zaragoza, dado que la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP) dio un ultimátum a la contratista para terminar los trabajos a más tardar el 15 de abril.

De acuerdo con Carlos Aguilar García, titular de la dependencia estatal, se ha resuelto el tema de las grúas para movilizar las trabes pendientes, por lo que se espera que durante el fin de semana puedan ser montadas para permitir el avance del proceso de construcción.

PUBLICIDAD

“La SCOP tiene muy bien identificada la situación de este puente y también al contratista y se está ejerciendo toda la presión para que se termine la obra”, comentó.

“A esta empresa –continuó– ya se le multó con 1.2 millones de pesos por los retrasos y se le renovó su período para la conclusión, que ahora es el 15 de abril. Si después de esa fecha no cumple, no quedará más que aplicar todas las sanciones que sean necesarias, que pueden ser iguales o mayores que la vez anterior, incluso quedaría vetada del padrón de contratistas porque ya no podemos actualizar una nueva prórroga”.

Ante las protestas que se han generado en las inmediaciones del puente para exigir la conclusión de la obra, el funcionario detalló que el interés que existe por parte de Gobierno del Estado es terminar todos los proyectos que la pasada administración dejó en construcción.

“La verdad de las cosas es que todas tenían un sinnúmero de problemas de diseño, procesos constructivos y situaciones financieras complicadas, eso ya está muy maduro, pero hay políticos a los que se les hacen muy largos estos períodos porque no tienen la cultura de la Ley de Obra Pública. La gente piensa que a este gobierno no le importa que se terminen los proyectos, pero no es así”, agregó.

De acuerdo con el archivo periodístico, la construcción del puente inició a finales de septiembre del 2020 y a casi año y medio sigue sin ser concluido. Hasta mediados del mes pasado, el avance general de la obra era apenas superior al 65%, mientras que el progreso observado en la zona ha sido mínimo.

El proyecto fue adjudicado a BCH por 28 millones 562 mil 004 pesos sin IVA, según se muestra en el contrato 144-OP-0036/20-DC/OBRA. El plazo original obligaba a la constructora a terminar los trabajos en 240 días naturales, los cuales vencieron el 9 de marzo de 2021, sin embargo, se ha autorizado una serie de convenios modificatorios para ampliar la fecha de terminación del proyecto.

En julio del año pasado, trabajadores de la compañía Urbanizaciones y Construcciones BCH se pronunciaron en paro laboral durante más de tres días debido a la falta de pago de su sueldo, mientras que los constantes atrasos provocaron que la administración estatal anterior iniciara un proceso de rescisión de contrato el 17 de agosto del 2021.

El proceso provocó que la obra durara meses sin avances, pues aunque –según datos de la SCOP– los trabajos se retomaron el 6 de octubre del 2021, no fue sino hasta diciembre de ese mismo año que se observó movimiento de trabajadores en la infraestructura.

Historial de retrasos

*Obra: Puente en avenida De las Torres y bulevar Zaragoza

*Constructora: BCH

*Monto: $28’562,004 pesos sin IVA

*Inicio de construcción: Septiembre de 2020

*Plazo original: 9 de marzo de 2021

*Avance actual: 65%