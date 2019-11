Culpables de atropellar y matar a mujer

Cuatro personas fueron encontradas culpables de asesinar a una mujer en noviembre de 2017, al presuntamente golpearla y atropellarla de forma intencional.

El fallo condenatorio fue emitido en contra de los hermanos Doris Lizeth y Héctor Edel Rodríguez Roda así como Miguel Ángel Román Ramos y Édgar Cardoza González.

Los hechos sucedieron el 4 de noviembre de 2017 aproximadamente las 00:00 horas, cuando la víctima Karla Judith Gutiérrez Medina fue trasladada en el automóvil de Doris hacia un campo de futbol ubicado en el cruce de las calles Labro y Quimera de la colonia Rancho Anapra.

En ese sitio la víctima fue golpeada entre los cuatro sospechosos para después tratar de asfixiarla con las manos, sin lograrlo. Por lo que colocaron el cuerpo de Karla, inconsciente, frente a la llanta delantera de un vehículo Nissan Altima de color gris, modelo 2011 y presuntamente Doris Lizeth se colocó al volante y en varias ocasiones pasó el mueble sobre la víctima.

Karla Judith presentó golpes en diferentes partes de cuerpo además tenía los pies y manos atados con cinta. La causa de muerte fue shock hipovolémico consecutivo a laceración hepática profunda consecutiva a una contusión profunda toráxico-abdominal.

Los hechos se clasificaron como homicidio con penalidad calificada y agravada.

Al iniciar este juicio oral número 177/2018, el pasado 1 de octubre, la madre de la víctima se presentó para narrar cómo se enteró del fallecimiento de su hija y precisó que la víctima dejó tres hijos en la orfandad.

La testigo Concepción Medina Chaparro dijo que para ella la muerte de su hija fue un golpe muy duro del que no ha logrado recuperarse.

“Me siento muy mal, no podía creer lo que le habían hecho con mi hija. Es un golpe muy duro que hasta ahorita me ha dolido mucho. Mis nietos no tienen a su madre, para mi familia fue un cambio muy drástico, muy difícil. Sólo la mano de Dios me ha sostenido para seguir adelante”, dijo Concepción con profunda tristeza.

La madre también señaló como a la 01:00 horas del 4 de noviembre, su esposo y ella recibieron una llamada en la que sólo escucharon que Karla dijo “papá, papá”. Ellos se comunicaron al número que quedó registrado en el celular pero nadie respondió.

Medina Chaparro indicó que a Karla le sobreviven un niño de ocho años, a una niña de dos y una bebé de nueve meses de nacida que están a cargo de ella y de los suegros de Karla Judith.

En su turno el abogado defensor le preguntó a la testigo si su hija acostumbraba faltar a dormir a su casa y consumir drogas, la madre dijo que no recordaba haber declarado eso ante el Ministerio Público (MP) pero el litigante le puso a la vista la declaración de ella y le pidió que diera lectura. Al hacerlo, la testigo refirió que de vez en cuando su hija se desaparecía los viernes y que consumía mariguana “piedra” y alcohol.

El fallo condenatorio fue emitido la noche del martes pasado por un Tribunal de Enjuiciamiento colegiado que fijó otra diligencia para el próximo 12 de noviembre a las 12:00 hora a fin de definir cuál será la pena que deben compurgar los cuatro detenidos.





[email protected]