Cuestionan efectividad de ‘comboaudiencias’

Ciudad Juárez.- A casi dos años de ser implementado el Tribunal Especializado en Narcomenudeo en Juárez es necesario su análisis para conocer los resultados obtenidos hasta el momento y si se está cumpliendo con su objetivo, planteó Guillermo Asiain, coordinador de Indicadores de la Mesa de Seguridad y Justicia.

Este modelo, del que Juárez es laboratorio, busca romper el ciclo del uso de drogas y encarcelamiento, ya que los procesados reciben atención especializada en procesos judiciales relacionados con adicciones y un acceso más efectivo a la justicia, según el objetivo con el que se gesta este Tribunal.

Sin embargo, la realidad es que se han disparado las órdenes de aprehensión por el incumplimiento a las medidas cautelares impuestas en las llamadas ‘comboaudiencias’, en las que un solo juez llega a atender hasta 100 personas o más, acusadas por este delito.

“El problema es mucho más grande y es el narcotráfico. Con este tribunal se están atendiendo asuntos en forma de maquila. Están maquilando –en volumen– autos de vinculación a proceso y suspensiones de proceso a prueba, los jueces están regalando, eso es lo que están haciendo”, consideró Antonio Navarro Castañeda, integrante de la Asociación de Abogados Penalistas de Ciudad Juárez.

El Diario buscó una entrevista con la presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Miriam Hernández Acosta a través del encargado de Comunicación Social, pero éste no atendió las llamadas realizadas.

Para el abogado penalista, el problema es complejo.

“Las audiencias se llevan en combo, que es juntar hasta 40 imputados en una audiencia, partiendo de ahí no es una atención especializada, los procesan tipo maquila y el tratamiento a las adicciones no en todos los casos les dan seguimiento, aunque a algunos sí, lo he visto. Pero desafortunadamente hay mucha reincidencia, entonces no sé qué tan efectivo es ese sistema, por lo que yo veo no está dando resultado”, dijo Navarro Castañeda.

Dijo que el narcomenudeo no es un delito grave, por lo que no se puede tratar al adicto como delincuente, tampoco se puede sobrepoblar al Cereso más de lo que ya está.

El Estado, planteó, debe atender la problemática desde lo social y se tiene que invertir en programas preventivos desde lo social y de salud pública, pero lo más importante es combatir el narcotráfico.

“Si la propia autoridad, el propio Estado, no hace su parte van a estar a disposición de cualquier persona esas sustancias. La problemática va más allá del consumidor y vendedor, el problema es mucho más grande y no se resuelve con un Tribunal Especializado, entonces, el problema que se debe atacar de fondo es el narcotráfico y en eso la Federación no aparece ni por error”, afirmó.

Asiain, dijo que el narcomenudeo es un delito que tiene salidas alternas y que tiene una gran reincidencia.

“Lo que sabemos es que es una problemática muy importante, principalmente de salud pública, y que no nada más se tiene que abordar desde el tema de seguridad, y sí, creemos que hay una deficiencia en la atención de las personas que requieren sustancias y que termina colapsando a las fiscalías, a las policías para capturarlos”, planteó.

“Sí, se requiere de un análisis mucho más profundo de los resultados del Tribunal, pero el sobre todo el involucramiento y visión de una problemática de salud pública”, dijo el coordinador.