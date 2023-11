Sólo 9 vigilan 3,500 negocios de alcohol

Ciudad Juárez.- En una ciudad con más de tres mil 500 establecimientos que son regulados por la Ley de Alcoholes del Estado de Chihuahua, la Dirección de Gobernación de la Zona Norte sólo cuenta con nueve inspectores para vigilar el cumplimiento de dicha norma, uno menos que en 2022.

De éstos, seis entraron a trabajar apenas en 2022, uno más en 2021, otro en 2020 y el de más antigüedad en 2017, de acuerdo con información de las obligaciones de transparencia del Gobierno del Estado. Son nueve de los 22 inspectores de Gobernación que hay en toda la entidad.

No obstante, de acuerdo con Alejandro Jiménez, director de Gobernación en Zona Norte, no se prevé solicitar más plazas para el próximo año pues lo que cuenta no es la cantidad, sino la eficiencia del equipo.

“Lo importante es la efectividad en la supervisión. Durante prácticamente 18 meses trajimos una tendencia de entre 15 y 23 actas por semana, con entre 80 y 100 inspecciones por semana, cuando había una estadística de, según esto en la administración anterior, 400 inspecciones con entre dos y cinco actas por semana. Eran revisiones exprés, poco efectivas”, puntualizó el funcionario estatal.

Jiménez explicó que en la administración anterior se presumía de realizar 400 inspecciones semanales, pero desde que entró al frente de la dirección se tuvieron que establecer reglas para que cada inspección fuera de cumplimiento a cabalidad de la ley, además de que se empezaron a supervisar salones de eventos, terrazas-jardín, licorerías y tiendas de abarrotes, y no sólo bares, cantinas y centros nocturnos.

Las actas administrativas, de acuerdo con explicaciones previas, pueden levantarse por faltas a la Ley de Alcoholes, tales como vender bebidas preparadas en botellas cerradas sin los sellos oficiales, vender a menores de edad, fuera del horario establecido, además de hechos violentos registrados al interior de los locales que suministran bebidas alcohólicas.

Tal fue el caso de la clausura y multa del bar Tequila Frogs, en el cual tuvo lugar el asesinato a tiros de un hombre, el bombero Luis Antonio Holguín Martínez.

Para este bar, localizado en la calle Efrén Ornelas en la Zona Pronaf, las autoridades estatales analizan la cancelación de la licencia de operación, tramitado por la empresa cervecera Heineken, ya que esta es la tercera ocasión que es sorprendida funcionando fuera del horario permitido, dijo Jiménez.