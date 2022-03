Crea Policía municipal ‘Red Ciudadana de la Prevención’

Ciudad Juárez.- Con el objetivo de implementar estrategias específicas en beneficio de los juarenses, la Dirección de Prevención Social de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), creó la “Red Ciudadana de la Prevención”.

En un comunicado, la corporación indicó que se contempla generar un plan integral de prevención y participación ciudadana, con objetivos comunes entre organizaciones de la sociedad civil y la Policía Municipal, a fin de armonizar el trabajo que realiza la Dirección de Prevención Social y el esfuerzo que cada día hacen las diferentes asociaciones civiles constituidas en esta ciudad fronteriza.

La primera sesión se llevó a cabo en la Secretaría de Seguridad Pública Municipal y contó con la participaciónde Juventud Desencadenando Fuerza Social A. C., Centro de Investigaciones y Desarrollo de Proyectos Sociales, Educativos y de Salud A. C., así como Ciudadanos Comprometidos con La Paz A. C.

También participaron los representantes de Paz y Convivencia Ciudadana A. C., Red de Cohesión y Participación Social A. C., Escuadrón Deportivo Militarizado Cóndor A. C., y el Instituto de Ciencias del Sector Social A. C.

Se acordó que las sesiones se realizarán de manera bimensual para evaluar los trabajos realizados por la SSPM en materia de prevención y se establecerán los lineamientos del trabajo colaborativo que se llevará a cabo en campo para atender a la comunidad juarense.