Cae presunto responsable de acuchillar a dos hombres

Ciudad Juárez.- Policías preventivos arrestaron a Kevin Aaron Montoya Mata de 23 años, probable agresor de dos hombres, a quien acuchilló esta mañana en una tienda de abarrotes de la colonia Melchor Ocampo, informó personal operativo de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal.

Policías lo aprehendieron en las calles Rubén Darío cruce con 21 de Marzo, poco antes de las 11:00 horas, después de que el propietario de la tienda 'Stuart' pidió ayuda para dos personas lesionadas con arma blanca.

Los policías de la patrulla U-237 auxiliaron a Alfredo H. C. de 36 años junto con otro de nombre Adonis M. C. de 26, quienes tenían heridas punzocortantes en la espalda, siendo trasladados en un vehículo particular a la clínica Nogales.

El agresor fue consignado ante el Ministerio Público, acusado del delito de homicidio en grado de tentativa.