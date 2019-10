Continúa acumulación de basura en el Hospital de la Mujer

Ciudad Juárez.- A cinco meses de que el Gobierno del Estado anunció que la situación de deficiencias en la recolección de basura de los nosocomios estaba controlada, justo por debajo de un letrero con la leyenda escrita "prohibido tirar basura aquí", montones de residuos del Hospital de la Mujer, continúan siendo acumulados en la parte trasera del inmueble, a metros de donde comerciantes ofrecen servicios de alimentos.

Luego de múltiples publicaciones que documentaron la insuficiencia de contenedores para basura en los nosocomios, provocada luego de que el proveedor retirara el servicio presuntamente por falta de pago del Estado, el pasado 26 de junio Mario Dena, representante del gobernador en Juárez, informó en el sitio web Cambio 16 que el servicio de recolección se había normalizado desde el 8 del mismo mes tras haberse contratado a la empresa GEN, que acudió a los hospitales del Gobierno del Estado para dejar los contenedores de basura, acordando brindar el servicio de lunes a sábado.

No obstante, en recorridos se ha constado que no es así, que el número de contenedores aún es insuficiente para la cantidad de residuos en los hospitales y que dicha empresa no acude en tiempo y forma a recoger la totalidad de desperdicios, que siguen ampliándose con la posibilidad de generar fauna nociva en un sitio de salud pública.

Ante esto, este medio buscó obtener la versión de la empresa y del funcionario, sin embargo en el primer caso personal de GEN no proporcionó mayor información respecto a la situación, solo facilitó una línea telefónica que no fue respondida, y en el segundo caso, no hubo respuesta.