Confirman 3 casos de sobredosis por fentanilo

Ciudad Juárez.- En los últimos dos años sólo se han reportado tres casos de ingreso por uso de fentanilo en los establecimientos residenciales de la zona norte, informó la Secretaría de Salud de Chihuahua; lo anterior se debe a la falta de laboratorios con base científica que permitan determinar con exactitud la clasificación de la sustancia, refirió el secretario del Colegio de Médicos, Lorenzo Soberanes Maya.

“En relación a la estadística yo creo que es información sesgada en nuestro país, no hay una información real porque no hay una estadística que se pueda cumplir, sobre todo cuando llegan al hospital con sobredosis de tantas drogas y no tenemos capacidad científica para poder determinar la droga que se consumió”, dijo el secretario.

PUBLICIDAD

Además de la deficiencia en los laboratorios para asegurar con base científica la sustancia, existe sólo la estadística que se reporta en los hospitales públicos; sin embargo, faltan los reportes del Gobierno del Estado o los servicios que se dan en el Municipio y de los servicios privados.

“Lo que pasa es que no existe una obligatoriedad de un sitio donde podamos amigablemente cargar lo que nos llega en urgencias para subirlo, solamente se informa de lesiones por arma blanca, o lesiones por arma de fuego y accidentes”, dijo Soberanes Maya.

Añadió que en los centros laborales se utilizan los reactivos para detectar el uso de drogas, pero sólo pueden detectar algunas.

Soberanes Maya dijo que el opioide se receta para dolor, es de uso anestésico y se utiliza en dosis de .25 miligramos, pero que el consumo de 2 miligramos es letal.

El fentanilo genera un estado de euforia, somnolencia, náuseas, confusión, extrañamiento o causa estado de sedación; pueden quedarse dormidos, lo que genera una depresión respiratoria que conlleva a un paro respiratorio, explicó el secretario del Colegio de Médicos.

“Cuando llegan al hospital con sobredosis pueden ser por tantas drogas que no tenemos la capacidad científica para determinar qué se consumió, la familia piensa que puede ser cocaína, pero pudo ser fentanilo. Para revertir los efectos se utiliza la Naloxona, que también se usa cuando se consumen otras drogas (…), por eso sí creo que hay personas que llegan a morir en un hospital por sobredosis y su familia no se dio cuenta por qué tipo de opioide”, expuso Soberanes Maya.

Actualmente la Secretaría de Salud realiza gestiones para la adquisición de la Naloxona, un medicamento con el cual se puede salvar vidas por sobredosis de heroína y fentanilo.

“Este medicamento se proporciona en salas de urgencias y establecimientos de rehabilitación a través de Ceaadic Zona Norte con apoyo del Municipio. Este medicamento no está en el cuadro básico de salud del Sistema Nacional de Salud en México. También se cuenta con el apoyo de la Clínica de Metadona (CIJ), que de manera ambulatoria atiende a los usuarios consumidores de fentanilo para recibir este tipo de tratamiento con el medicamento de metadona”, se indicó mediante el enlace de la vocería de Salud en Chihuahua.

La sustancia es un opioide sintético 50 veces más fuerte que la heroína y 100 veces más fuerte que la morfina. Está clasificado en grado farmacéutico, recetado por los médicos para tratar el dolor intenso, especialmente después de una operación y en las etapas avanzadas del cáncer.

También se informó que en los casos más recientes de sobredosis relacionados está el fentanilo fabricado ilícitamente, que se distribuye en los mercados de drogas ilegales por su efecto similar al de la heroína. Con frecuencia se añade a otras drogas debido a su extrema potencia.

De acuerdo con los datos del Sistema de Vigilancia en Adicciones (SISVEA), en las atenciones de los tratamientos residenciales por consumo de opiáceos en Ciudad Juárez se tuvo un aumento del 4.4 por ciento del año 2021 al 2022. Además, la sustancia con mayor prevalencia fue la metanfetamina, se precisó en el informe de la Secretaría de Salud.

Incautaciones

La Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) empezó a cuantificar en 2022 la incautación de la sustancia proveniente principalmente de Sonora, Sinaloa y Michoacán.

El año pasado la SSPM decomisó 128 mil 918 pastillas, su valor en el mercado negro se estimó en los 2 millones 578 mil 360 dólares, considerando el valor unitario de 20 dólares por pastillas según los archivos periodísticos.

Además, se incautaron 3 kilos de fentanilo puro en polvo, según reportó Adrián Sánchez Contreras, vocero de la corporación a este medio.

Por su parte, Fiscalía de Distrito Norte decomisó en los pasados 12 meses 195 mil 682 pastillas de esta droga sintética con un valor de 3 millones 913 mil 640 dólares, también considerando el precio de la unidad del fentanilo, informó personal de la corporación.

Según un artículo publicado por Global Affairs Narcotráfico / Seguridad Regional Americana / 2022, el número de muertes por sobredosis en Estados Unidos aumentó casi a los 100 mil decesos y se vaticinó que en el 2023 se rebasaría la cifra. El problema, señaló la publicación, se relaciona con la producción de opiáceos en este país.

“En esas muertes tiene una especial incidencia el fentanilo, en gran parte procedente de México, donde su producción está en alza. Si bien la producción de heroína en México, de donde llega el 92% de la que ingresa en el mercado estadounidense, ha decrecido los últimos años, la apuesta de los cárteles mexicanos por el fentanilo y otros opioides sintéticos ha abastecido el consumo en EU”, indicó la investigación.

Soberanes Maya consideró que el alto número de decesos por opioides en el vecino país es el reflejo de que sí tienen diferenciado el tipo de droga por la cual mueren los estadunidenses. Mencionó que en el 2021 fueron alrededor 108 mil decesos por fentanilo.

vdominguez@redaccion.diario.com.mx