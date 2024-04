Combaten estrés con actividades culturales

Ciudad Juárez.- El rincón del DesestresArte celebró su segundo aniversario en el Bazar del Monumento con actividades de pintura, trenzado de nudos, manualidades en papel reciclado, en las que los más de 100 asistentes a la celebración, conmemoraron los 24 meses de haber retomado esta actividad.

El taller de papel artesanal con material reciclado estuvo a cargo de Doris Lares, quien enseñó a los asistentes cómo procesar el papel mediante un procedimiento ecológico y que permite usar los desechos de las hojas que ya se han utilizado.

“Lorena”, de 10 años de edad, asistió con sus papás al taller de elaboración de papel reciclado, y dijo que “me parece muy interesante este tipo de talleres porque así las hojas de mis cuadernos las puedo volver a utilizar para hacer nuevas hojas recicladas con algún diseño que me guste”.

Otra de las actividades que realizaron fue la elaboración de separadores con naturaleza muerta a cargo de Ana Isabel Loera.

Misael Loera estuvo a cargo del taller de elaboración de pulseras con nudos; Dora Judith Loera, impartió el taller de elaboración de Slime; la capacitación de modelado con arcilla casera a cargo de Miguel Angel Moreno y el taller libre de pintura a cargo de Alfredo Téllez “El Bandido”.

Thelma Lorena Nevárez, integrante del colectivo, agradeció al comité del Bazar del Monumento por brindarles el espacio, especialmente a Don Vicente, que domingo a domingo se encarga del mobiliario. Extendió también el agradecimiento “a todos nuestros usuarios que nos han acompañado a través de estos dos años”.

Nevárez recordó cómo retomó el proyecto. “Mi marido y yo veníamos antes y había aquí un par de pintores, Jorge Humberto y el pintor Mortis, se ponían junto a los baños. Yo traía a mis hijas chicas y de pasar de compradora, mi marido se puso a vender discos porque esto es cultural, discos, libros, artesanías, y a raíz de eso, como a mí no me gusta ser vendedora, yo soy maestra jubilada, quise retomar este proyecto, me comuniqué con el comité y empezamos”.

“El comité de DesestresArte lo integran Saúl Espino, Paloma Lorena, Alfredo Téllez ‘El Bandido’, que es un pintor de aquí de nuestra ciudad, con una gran trayectoria en la pintura, ha expuesto hasta en Alemania, entonces es magnífico, contamos con la maestra de educación”, agregó Nevárez.

Todo esto con el fin de acercar a la comunidad juarense al arte y ser una alternativa en la que puedan disfrutar y aprender.

