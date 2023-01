Clausuran bar de las Torres por pelea entre clientes

Ciudad Juárez.— El restaurante-bar San Martín fue clausurado este lunes luego de la pelea registrada en su interior la noche del domingo entre un grupo de comensales, confirmó la Dirección de Gobernación Zona Norte.

Alejandro Jiménez, titular de la dependencia estatal, dijo que la clausura fue por los hechos violentos en que comensales se provocaron lesiones, de acuerdo con los videos difundidos en distintos medios de comunicación.

La multa a la que se hacen acreedores se califica con base en la Ley de Alcoholes, indicó el funcionario, y una vez que esta multa sea evaluada y atendida se podrá reabrir el lugar.

Por la mañana del lunes, en redes sociales empezó a circular el video de una pelea al interior del restaurante-bar, ubicado en la Plaza Ramacoi.

En este video se observa cómo dos mujeres golpean a una tercera y algunos hombres intervienen a empujones y golpes para intentar separarlas.

Cerca de las 2:00 de la tarde, tras una consulta expresa de El Diario a Jiménez, la Dirección de Gobernación indicó que no conocían del hecho porque no habían sido notificados por quien atendió el incidente, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, además de que los inspectores de la dependencia estatal no se percataron del evento durante sus recorridos.

Esta noche, los accesos al lugar permanecen cerrados con los sellos de clausura que se retirarán hasta solventar las multas correspondientes.