Claman vecinos de UrbiVilla por energía eléctrica; tienen 4 días sin luz

Ciudad Juárez.- Vecinos del fraccionamiento UrbiVilla dieron a conocer que atraviesan constantemente por la falta de luz, servicio que de acuerdo con una de las afectadas: Ivonne Romero, de 37 años de edad, se va cada mes. Apuntó que ayer cerraron vialidades para ser escuchados por la Comisión Federal de Electricidad (CFE), toda vez que si bien existe energía, en algunas calles se carece de ésta pues no han atendido los reportes.

Resaltó que el sábado en la noche marcó al 071 y le dieron el número de queja C0405479125. Asimismo, el martes volvió a llamar a la línea para reportar la falta del suministro y se le dio el C0405481252, pero enfatizó que no se le dio la atención debida, por lo que recurrió a las Oficinas de Defensa del Consumidor (ODECO) para notificar. Sin embargo, le señalaron que según la CFE se había atendido de forma exitosa.

“Desde el viernes se nos fue la luz. El sábado en la tarde regresó y ese mismo día más noche se volvió a ir. Llamamos al 071 y me han dado folios, ayer fui a ODECO. Tengo ocho años viviendo en el fraccionamiento y siempre es el mismo problema: siempre se nos va la luz (…) El pretexto de ellos, de la CFE, es que hay muchos 'colgados', pero no se me hace justo que los que pagamos tengamos consecuencias”, manifestó.

Externó que hoy acudió con otra habitante del sector a las oficinas de CFE en San Lorenzo para solicitar que se les dé solución, debido a que ya vienen las festividades por Navidad y Fin de Año y teme estar igual. Apuntó que espera –junto con los demás afligidos por el hecho– que los directivos los atiendan antes de que salgan de vacaciones, pues sus electrodomésticos y alimentos se les han estado echando a perder.

“Nosotros somos personas que pagamos y no estamos recibiendo el servicio”, señaló Romero. Enfatizó que acudió con otra mujer que está embarazada y ha hecho los llamados C0405474148 y C0405478196. Sentenció que el problema principal radica en las calles Prado de la Aurora y Prado del Oeste, las cuales en la noche solo captan la luz de los parajes aledaños por lo que apeló a la CFE, que no ha dado postura.