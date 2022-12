Llegan vacunas, pero no hay plan para aplicarlas

A casi una semana de arribar al estado las 118 mil 960 vacunas Abdala contra Covid-19, la Secretaría de Bienestar todavía no ha proporcionado detalles respecto a su distribución y mientras tanto avanza la sexta ola en México.

Elizabeth Guzmán Argueta, coordinadora regional de los programas del Gobierno federal, dijo que por ahora no se cuenta con mayores pormenores sobre las fechas y la cantidad asignada para Ciudad Juárez.

“La región aún no cuenta con mayor información”, enfatizó la servidora sobre las dosis de la vacuna cubana, que el pasado sábado llegaron a la Base Aérea Militar.

De acuerdo con el coordinador estatal, Hugo Lechuga Barrera, estos biológicos pueden preservarse entre los 2 y 8 grados centígrados, y estar estables por 15 días a una temperatura de 37 grados Celsius. Afirmó que pronto tendrán resultados.

Juan Carlos Loera de la Rosa, delegado de la Federación en Chihuahua, dijo que muy pronto estarán disponibles en instituciones federales y estatales, hospitales generales, además del IMSS e ISSSTE. Apuntó que el 28 de diciembre de 2021 el uso de emergencia de dichos antivirales fue aprobado por la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios (Cofepris). No obstante, existe inconformidad.

Alonso Ríos Delgado y Lorenzo Soberanes Maya, presidente y secretario del Colegio Médico, señalaron que la situación resulta llamativa puesto que los biológicos que llegaron hace cinco días no han sido aprobados al 100 por ciento por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y están sólo “precalificados”, apenas cumpliendo la calidad, seguridad y eficacia aceptable para países que requieren apoyo urgente.

“Las vacunas que ya tenemos han demostrado ser efectivas para no desarrollar una enfermedad grave. Habrá que ver si esta vacuna cubana cumple con los protocolos. Como Colegio Médico avalamos lo que está científicamente demostrado y si esta vacuna no ha cubierto los protocolos que ya cumplieron Pfizer, Moderna e incluso CanSino, no tenemos por qué improvisar a estas alturas”, enfatizó Ríos Delgado.

Soberanes Maya dijo que las vacunas cubanas solamente protegen para el SARS-CoV-2 original, pero no para sus mutaciones de ómicron, como la “perro del infierno”. Puntualizó que al no ser bivalentes, o al no proteger también contra los ramales, no se tiene certeza de que la inmunidad que lleguen a ofrecer sea suficiente para reducir los cuadros graves de la enfermedad.