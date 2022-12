Circulan sólo 8 de 20 camiones Torino

Ciudad Juárez.- Aun cuando la Subsecretaría de Transporte informó en julio esperar que la empresa Lazos 5 Puntos utilizará 20 camiones Torino en el sistema BRT-2, sólo ocho de estas unidades están en circulación, dijo ayer el titular de la dependencia, Luis Manuel Aguirre.

“Ésa fue la idea original; sin embargo, hubo problemas con uno de ellos, y digamos que fueron 19 en comodato de Lazos 5 Puntos. Y luego, de esos 19, ahorita traen trabajando ocho y cuatro los mandaron a que los repararan los de Ceiba, que es la empresa de la pretroncal (…) Entonces, los otros no los han reparado o no los han puesto a funcionar al menos”, dijo el funcionario.

“Esos siete (restantes) no los hemos visto circular en la troncal. Hay ahí una discrepancia, porque Lazos 5 Puntos nos dice que sí están funcionando, pero que dado que el aforo de la dos (BRT-2) todavía no da suficiente, entonces nada más meten los que se necesitan; pero nosotros no los hemos visto circular. La próxima semana vamos a hacer un recuento con ellos en territorio, que nos pongan los camiones a circular en la troncal”, agregó.

De acuerdo con el archivo periodístico, los 20 camiones Torino –de la marca Mercedes Benz– que desde abril pasado tiene en comodato la empresa citada fueron parte de una flota de 60 que adquirió el Gobierno del Estado desde la administración de César Duarte.

De éstos, agregan los datos reportados, 25 fueron enviados a Ciudad Juárez durante la administración anterior para que los utilizara la empresa Intra.

“Se descompusieron y los dejaron, entrando esta nueva administración, los dejaron en el Parque Central; ahí estuvieron durante un tiempo estacionados. De esos 25, 20 los dio en comodato la OTV (Operadora de Transporte Vivebús) a la empresa Lazos 5 Puntos, que es uno de los que tienen derecho a operar el BRT-2 bajo la condición de que los arreglaran, para que pudieran iniciar con el preoperativo de la ruta BRT-2, situación que va a suceder tentativamente en septiembre”, explicó en julio pasado el anterior subsecretario de Transporte, Ricardo Tuda.

El archivo periodístico menciona también que los camiones Torino modelo 2014 fueron adquiridos en 2013 y que, después de ser utilizados en Chihuahua y antes de ser enviados para la primera ruta Juárez, en 2020 fueron puestos a remate por la administración de Javier Corral, que terminó sin compradores.

“Estamos buscando en conjunto con el Gobierno del Estado cómo hacer que sean sustentables el servicio; ahorita, por falta de la tarifa y por el alto consumo del diésel, todavía no son sustentables; estamos en pláticas con el Gobierno del Estado para que, de 10 camiones que andan actualmente (incluyendo dos articulados, además de los Torino), irnos a los 16”, dijo Ever Morales, socio de Lazos 5 Puntos.

“En la frecuencia andan ocho (Torino) a 15 minutos; cada 15 minutos metemos un camión de esos Torino, en horas pico pueden ser hasta 10 camiones; entonces, los demás están circulando en el sentido de que si se descompone uno agarramos uno de los que están parados para que el servicio y la frecuencia no falte”, agregó.