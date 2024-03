Cierran compuertas de acequia por drenaje

Ciudad Juárez.- La Asociación de Usuarios de la Primera Unidad del Distrito de Riego (DDR) 009, que abarca alrededor de 300 hectáreas en la zona oriente de la mancha urbana, mantiene cerradas las compuertas de la Acequia Madre ubicadas en el kilómetro 15, en el fraccionamiento Haciendas de la Paloma, por lo que el agua del Tratado de 1906 se dirige al Valle a través del Dren 1A.

De acuerdo con José Luis Rubio Candelaria, representante de este módulo del DDR 009, el motivo del cierre es la presencia de drenaje en el caudal recibido del río Bravo, por lo que esperará hasta el martes próximo, cuando prevé que disminuya el volumen contaminado, para abrirlas e iniciar la irrigación en esta zona.

“La razón por la que no abrió sus compuertas la Asociación de Usuarios de la Primera Unidad fue porque el agua estaba muy contaminada, el río estaba muy contaminado, de la presa de derivación de la bocatoma de la Acequia Madre a las 13 compuertas, son las que están en la Casa de Adobe”, dijo ayer Rubio Candelaria.

“Nos entregaron dos metros cúbicos por segundo el primer día para limpiar el canal hasta el kilómetro 15, el cual, si yo hubiera abierto mis compuertas, se me hubiera contaminado; (viene) un metro de agua residual, que eso es lo que está cayendo en Anapra (…) Esa es la razón por la que no abrí ninguna de mis compuertas, para no contaminar las tierras ni contaminar todas las nogaleras que tenemos”, agregó.

Rubio mencionó que, en 2023, dejaron asimismo pasar dos días después de que se abrió la bocatoma de la Acequia Madre para dejar correr el caudal del Tratado a través de sus entradas a la Primera Unidad, pero este año la espera será de casi una semana, debido a que el “punto cero” del canal fue abierto por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) desde el pasado miércoles 13 de marzo.

“El agua está fluyendo sin problema. El agua sí está llegando al Solar de la Paloma y de ahí se está transitando por el Dren 1A, ya que esa es la manera en la que transitamos el agua para la zona del Valle”, informó Brenda Solís, vocera estatal de la Conagua.

“La Primera Unidad aún no ha abierto las compuertas para ellos comenzar a recibir el agua en su zona”, agregó Solís.

En un recorrido de este medio se observó la acequia seca en su cruce con la calle Camino a Escudero, metros al oriente de la intersección con el Dren 1A, ubicada en el interior del fraccionamiento Haciendas de la Paloma y desde donde el caudal fluye en dirección al norte.

La contaminación con drenaje deriva de la falta de reparación del sistema de colectores de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) ubicados en la zona norponiente de Juárez; obra para la que, desde 2022, la descentralizada cuenta con la autorización de un financiamiento por parte del Banco de Desarrollo de América del Norte (Nadbank, sus siglas en inglés).

Información de la Conagua en 2022 indicó que en la Primera Unidad había 36 usuarios con 350 hectáreas sembradas.

“El propósito del proyecto es reducir los riesgos para la salud humana asociados con enfermedades transmitidas por el agua causadas por la exposición a aguas residuales y eliminar la contaminación potencial de las aguas superficiales y subterráneas, al reducir el riesgo de falla de tubería y así evitar descargas de aproximadamente mil litros por segundo o 22.8 millones de galones por día de aguas residuales sin tratar”, dice el documento preparado por Nadbank para la certificación del financiamiento.