Cartografía digital de un problema social: ‘Ellas Tienen Nombre’

Ellas Tienen Nombre, es el proyecto de monitoreo y mapeo con el que una juarense busca visibilizar que la problemática del feminicidio sigue presente y ocurre en todos los sectores de la ciudad.

Ivonne Ramírez Ramírez, de 38 años, es licenciada en Literatura, maestra en Estudios de las Mujeres por la Universidad de Boloña, Italia, y aunque actualmente vive en Connecticut, Estados Unidos, desde 2015 se encarga de monitorear los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez.

“Siempre he tenido contacto con varias mamás que exigen justicia por sus hijas que fueron víctimas de feminicidio, y en una charla estábamos hablando de que se suele pensar que sólo se cometen en la periferia, tenemos la idea de que no nos va a pasar en ciertos fraccionamientos, o de que sólo les pasa a prostitutas. Y me sentí frustrada por no poder visualizar la ciudad con estos feminicidios”, recordó Ivonne.

Así comenzó la cartografía digital de feminicidios www.ellastienennombre.org, en la cual se muestra con un punto rojo los sitios en donde han sido asesinadas las mujeres en la ciudad desde 1985.

Cada punto rojo señala el nombre de la víctima o indica que no ha sido identificada, muestra su edad, la fecha en la que fue encontrado su cuerpo y el día de la semana, las coordenadas del hallazgo, qué es lo que se sabe del hecho, las lesiones que presentaba su cadáver, el tipo de feminicidio, si tiene o no hijos, su relación con el sospechoso de su muerte, si hubo detención del presunto responsable.

También se muestra la fotografía de la víctima o de la escena del crimen, cuando son difundidas por los medios de comunicación o las autoridades.

Cuando no se cuenta con información sobre la ubicación, el feminicidio fue ubicado en el mapa e la dirección de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chihuahua en Ciudad Juárez, en el eje vial Juan Gabriel número 306.

La intención de Ramírez Ramírez es colocar en el mapa filtros como los tipos de feminicidio, pero confiesa que lo sigue realizando a la par de sus estudios.

El mapa, que muestra una Ciudad Juárez llena de puntos rojos, está basado en archivos de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de archivos de Organizaciones No Gubernamentales, medios de comunicación, el libro reportes y testimonios del Equipo Argentino de Antropología Forense, del monitoreo realizado por la Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez y del contador de asesinatos de Menos Días Aquí.

“Antes de 2015 yo agarré todo lo que encontré en internet, todos los archivos de Fiscalía, notas de periódicos y libros que tomé con datos de feminicidio. Y a partir de 2015 lo que hago es monitorear los medios de comunicación, desde entonces lo tengo más claro, porque empecé a hacer yo el monitoreo”, explicó.

Ella es parte de una red de mujeres en Latinoamérica que trabajan en temas de género, pero su proyecto es individual y no cuenta con ningún tipo de fondo o apoyo económico.

Según datos de la Fiscalía General del Estado en la Zona Norte, en lo que va del año han sido asesinadas 12 mujeres, entre ellas una niña de ocho años.

El año pasado se registraron 105 asesinatos de mujeres en esta frontera, solo 28 de los casos fueron tipificados como feminicidio, es decir que las víctimas fueron asesinadas por ser mujeres.

Con esas 28 víctimas Juárez es el municipio con el mayor número de feminicidios en el país, de acuerdo con el reporte denominado Información sobre violencia contra las mujeres (Incidencia delictiva y llamadas de emergencia 9-11) del Secretariado Ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública (SESNSP).