Capacitan a servidores públicos en Protección Integral de niñas, niños y adolescentes

Ciudad Juárez.- Con la participación de 40 elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), así como de servidores públicos de distintas dependencias, este jueves comenzaron las capacitaciones en los temas de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, y en enfoque de derechos.

El taller se llevó a cabo en la Academia de Policía, donde Georgina Sánchez Suárez, directora del Sistema Municipal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) Juárez, destacó la importancia de la protección de los derechos de la niñez,

En un comunicado, la servidora pública detalló que la dependencia organiza los cursos que tendrán una duración de dos días, con un total de 10 horas.

“El objetivo es fortalecer el conocimiento de todos los agentes policiacos para que sepan lo que son los derechos de las niñas, niños y adolescentes al momento de alguna detención o al momento de la ruta de acción, y que los servidores públicos sepan de lo que se trata SIPINNA Juárez y cuáles son los derechos de los niños a fin de garantizarlos”, expresó.

El ponente de hoy fue José Luis Flores Cervantes, del Sistema Estatal de SIPINNA, quien expuso que los infantes son responsabilidad primeramente de los padres y posteriormente de todos los habitantes, especialmente de quienes trabajan con ellos como los maestros, policías, enfermeras y servidores, quienes deben garantizarles sus derechos.

Durante su participación, Flores Cervantes dio como ejemplo local que el 50 por ciento del fraccionamiento Riberas del Bravo, ubicado en el suroriente de la ciudad, no alcanzó el internet, por lo que existe una violación al derecho de los infantes y adolescentes que no pudieron tomar clases virtuales.

Así mismo, explicó que existen derechos sociales negados a los niños y niñas como el no tener un acta de nacimiento, ya que no cuentan con identidad, lo cual genera el no tener tampoco acceso a servicios de salud y muy posiblemente a la educación o programas sociales.

El expositor habló de los derechos garantizados y en los derechos negados en las niñas, niños y adolescentes.

Ahí, varios empleados municipales participaron con preguntas y con opiniones respecto al trabajo que realizan con los infantes de esta frontera.

Entre las dependencias e instancias de gobierno que participaron se encuentran la Dirección de Educación, el Instituto Municipal de las Mujeres, la Dirección de Derechos Humanos, Justicia Cívica, DIF Municipal, Oficialía Mayor, Protección Civil, así como la Fiscalía General del Estado y la Fiscalía Especializada (FEM).

La capacitación continuará mañana viernes, con la expositora Jazmín Fernández, de World Vision, misma que expondrá la Guía para la Protección y Restitución de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, así como el Protocolo de Actuación Integral de los infantes víctimas de delito y en condiciones de vulnerabilidad.

El objetivo de los talleres son mejorar las condiciones del desarrollo de la niñez y juventud juarense mediante el impulso de políticas públicas municipales con enfoque de derechos; la generación de estrategias transversal en enfoque de derechos de este sector de la población y el fortalecimiento de capacidades y habilidades de quienes gestionan temas con ellos, además del impacto de la ley en el aspecto emocional y el bienestar psicológico de los mismos.