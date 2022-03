Cambios a decreto acaban con filas

Las largas filas de más de 5 kilómetros para importar un vehículo por el puente de Guadalupe-Tornillo se terminaron ayer tras la publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) de la nueva dinámica para la regularización de “chuecos”.

Ahora, los usuarios deberán hacer su trámite a través del Registro Público Vehicular (Repuve) y ya no por medio de agentes aduanales.

En un recorrido realizado en el puente internacional –a unos 48 kilómetros de Juárez– se pudo constatar que la garita lució vacía, luego de que el martes pasado fue el último día para recibir los trámites hechos por medio de agencia aduanal como parte del programa especial impulsado por Gobierno federal, indicó personal de la Aduana.

“Lo que pasa es que ya cambió el decreto y sólo tenían hasta el martes para meter su carro con el pedimento que les dieron, ya hoy (miércoles) no se estuvo recibiendo nada, se supone que a partir del jueves se debería proceder con las nuevas reglas, pero la verdad desconozco qué va a pasar, sólo puedo comentar que los que cruzaron el martes fueron aquellos que hicieron el trámite con agentes aduanales”, dijo uno de los trabajadores de la Aduana, que prefirió omitir su nombre.

De acuerdo con Nora Elena Yu Hernández, presidenta de la Asociación de Agentes Aduanales de Ciudad Juárez (AAA), el proceso para la otorgación de pedimentos se tuvo que hacer de forma modulada, es decir, dando un plazo de tres días como marca la normatividad para que el usuario efectuara sus trámites.

Explicó que las líneas registradas durante el lunes y martes pasados correspondieron a las solicitudes aplicadas y pagadas antes del domingo 27 de febrero, cuando Gobierno federal publicó las modificaciones en el DOF.

“Si se venció la fecha, se hace la rectificación, dando al usuario otros tres días para terminar el trámite que ya pagó. Ahorita se está haciendo ese proceso, claro que genera molestia de la gente porque tiene que pagar un extra, pero por eso se le avisó que tenía un plazo para completar la importación”, indicó.

La representante de los agentes aduanales reiteró que hasta el momento se desconoce cuántos usuarios no pudieron completar el trámite, solicitando la rectificación de sus pedimentos.

Paulina Ramos, supervisora estatal del Repuve, reiteró que hasta el momento el organismo sigue a la espera del plan de trabajo que será desplegado en los diferentes módulos para llevar a cabo el proceso de regularización, por lo que se les ha pedido a los usuarios acercarse a los puntos de revisión a partir de la próxima semana.

“El decreto nos lo hicieron llegar el domingo, ya modificado, en donde se indica que nosotros vamos a ser los responsables de dar de alta los vehículos, pero en el Secretariado no nos han dado luz verde, ya que aún se está definiendo el plan de trabajo. No podemos dar más información por el momento, no sabemos cómo vamos a iniciar, pero esperamos que podamos comenzar a partir del lunes”, comentó.

En esta frontera

Repuve cuenta con cuatro módulos en Ciudad Juárez, ubicados en las oficinas de Recaudación de Rentas de Palacio de Mitla, Pueblito Mexicano, El Paseo y El Mezquital. Su horario de atención es de 08:00 a 16:00 horas de lunes a viernes.

Según el Artículo 6 del decreto publicado DOF, para tramitar la regularización el propietario del vehículo debe presentar al Repuve, a través de medios electrónicos o módulos de inscripción instalados para tal efecto, la manifestación bajo protesta de decir verdad para iniciar el proceso.

Para la regularización, el usuario debe llenar un formato que puede descargar en el enlace http://omawww.sat.gob.mx/aduanasPortal/Paginas/index.html#!/mupea_formulario_multiple. Además, deberá presentar los documentos que correspondan, así como la constancia de pago del aprovechamiento de 2 mil 500 pesos que refiere el artículo 3, fracción V del decreto.

Una vez que el Repuve reciba los documentos, de forma inmediata deberán ser remitidos vía electrónica a la Agencia Nacional de Aduanas de México, con lo que se tendrá acreditada la importación y legal estancia en el país de los vehículos, según explica el decreto.

En el Artículo 7 se indica que el Repuve emitirá la constancia de inscripción, que consiste en una calcomanía con un dispositivo electrónico que acreditará el registro del vehículo y no podrá ser retirada de éste en los términos que establece el artículo 18 del Reglamento de la Ley del Registro Público Vehicular.

Para pegar el engomado, el propietario del vehículo presentará físicamente la unidad, por única ocasión, en los módulos de inscripción vehicular que para tal efecto establezca la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a través del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en coordinación con las entidades federativas mediante la celebración de convenios.

