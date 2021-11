Buscan ayuda para realizar Pollotón 2021

Ciudad Juárez— Con el propósito de brindarles una cena navideña a familias de escasos recursos, el padre Hugo Muñoz de la parroquia Santa Inés, hizo un llamado a la comunidad católica para que lo ayuden a cumplir la meta del Pollotón 2021.

Dicho evento tiene 10 años de estar apoyando a las personas que menos tienen en nuestra localidad y comenzó por voluntad del padre Muñoz, quien percibió la necesidad que había entre los habitantes de la calle Francisco Sarabia y colonias aledañas, cerca de la iglesia San Lucas Evangelista, en donde predicó en ese tiempo.

“Allá en la colonia Francisco Sarabia, para diciembre me daba cuenta que había gente que no pasaba muy buena noche en Navidad, y me di a la tarea de empezar a conseguir entre los amigos quién me apoyaba para las personas con escasos recursos”, explicó.

El sacerdote explicó que cada año reciben mucho apoyo por parte de las personas, grupos y asociaciones que se unen a esta colecta, y espera que en esta Navidad se pueda lograr la meta para apoyar a 300 familias con alimentos.

“Es una cena completa, dos pollos rostizados, dos litros de espagueti, un litro puré de papa, 10 piezas de pan, una soda de dos litros, una lata de chiles curtidos y un pay de queso, entonces es una cena completa para ocho o diez personas y la idea es llegar a la gente de bajos recursos”, expresó el padre Hugo.

Explicó que las personas con escasos recursos que les interese recibir una cena para esta Navidad deberán asistir a cualquiera de las dos parroquias mencionadas, a partir del 15 de diciembre, para registrarse y en donde se les hará entrega de un boleto para que el día 25 de diciembre a las 6:00 de la tarde acudan a recoger sus alimentos.

“El año pasado por la situación de la pandemia creímos que esto no iba a suceder, y sin embargo hubo una respuesta muy favorable de la gente y pudimos llegar a 300 familias, 150 a las familias de la pasada parroquia en donde yo estaba y 150 en la que estoy ahorita”, señaló el párroco.

Si usted desea apoyar al padre Hugo Muñoz para que logre su objetivo de apoyar a las familias de escasos recursos con una cena en esta Navidad, puede llamar a la parroquia Santa Inés, al número de teléfono (656) 682-3707.