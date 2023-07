Boxeadora de 14 años hace colecta para ir a pelea en Playa del Carmen

Ciudad Juárez.- Con el sueño de convertirse un día en campeona mundial de boxeo, Nahomi Sánchez, de 14 años de edad, busca el apoyo de los fronterizos para poder participar en una pelea el próximo 29 de julio en Playa del Carmen.

Acompañada por su hermano y parte de su equipo de entrenamiento, esta mañana permaneció en la fila del “Puente Libre”, con el fin de reunir la mayor cantidad de dinero posible para costear su viaje.

“Estamos pidiendo apoyo porque los boletos de avión saldrían en 21 mil pesos, para mí, mis papás y mi hermano, más la comida y el hospedaje. Iremos del 26 al 29 de julio a Playa del Carmen, a una nueva liga, en la categoría 46 kilos”, informó la adolescente quien empezó a entrenar a los 6 años de edad.

Narró que su papá y su mamá comenzaron con él boxeo y al verlos, su hermano y ella también se enamoraron del deporte del que hoy y hasta el próximo domingo darán una muestra a los automovilistas que hacen fila para cruzar de Ciudad Juárez a El Paso, a través del puente internacional Córdova-De las Américas.

“Empezaron a entrenar mi papá y mi mamá, yo los iba nada más a acompañar y me gano la chispa; quise entrar, empecé, mi papá me empezó a enseñar algunos golpes. Mi primer día me sangolotiaron bien feo, mi mamá pensó que yo ya no iba a querer ir, pero seguí, seguí, seguí, desde los 6, 7 años”, relató.

Actualmente entrena en los gimnasios municipales Raúl Palma Cano y Bertha Chiu, así como en el Extreme Deportivo y en el Club Fatt Sánchez, en donde es entrenada por su papá.

“En Playa del Carmen puede que me toque con una de Cancún, si me toca con ella va invicta ella y yo también y pues esta vez vamos a dar todo lo mejor que se pueda. Si gustan apoyarnos, porque pues sí nos salió carito y necesitamos recabar fondos”, pidió.

La aficionada de Jackie Nava, excampeona mundial de box peso gallo, y de Bryan 'El Niño Maravilla' Flores, no solo toma el box como un entretenimiento y un deporte para tener mejor condición física, sino también como el sueño de convertirse en boxeadora profesional y convertirse un día en campeona del mundo.