No confrontará alcalde a Maru por respuesta a carta del BRT

Ciudad Juárez.- El alcalde, Cruz Pérez Cuéllar, declaró esta mañana que no esperaba la reacción que tuvo la gobernadora relativo a la carta que le envió para que secretario de Obras Públicas estatal, Mario Vázquez, se ponga a trabajar y termine las obras del BRT del Centro de la ciudad.

“Sí estoy un poco sorprendido por la reacción porque no esperaba esa reacción, pero yo la respeto, no voy a entrar en un nivel de confrontación porque no le sirve a nadie no le sirve al Gobierno del Estado ni al Municipal no le sirve a la ciudad mi único tema es el Centro, tareas pendiente tenemos todos, los tres niveles de Gobierno”, indicó.

PUBLICIDAD

Aseguró que su intención no fue entrar en una confrontación con el Estado, si no que ya se terminen las obras del Estado en el primero cuadro de la ciudad, ya que dijo en esta administración estatal ya llevan dos años trabajando y en el anterior fue un año.

“Yo no responsabilizo de ninguna manera directamente a la gobernadora ni mucho menos, yo estaba hablando de Obras Públicas, debe de atender este tema porque ya vamos para dos años, el doble que el Gobierno anterior y el Centro no es del Gobierno municipal del Estado ni de los comerciantes, es de los juarenses”, expuso.

La gobernadora del estado, María Eugenia Campos Galván, respondió este martes a los señalamientos que hizo el alcalde, Cruz Pérez Cuéllar, en que externa su preocupación por el progreso de las obras de la segunda ruta troncal y critica al secretario de obras públicas, Mario Vázquez.

“Es como si yo le dijera que estamos haciendo trabajo que le corresponde a la presidencia municipal, el bacheo y pavimentación corresponden al municipio, hemos invertido más de 170 millones de pesos en pavimentación y bacheo en Ciudad Juárez, entonces estamos haciendo la tarea, creo que sería prudente que él se pusiera a hacer su chamba en lugar de está viendo qué es lo que le toca al gobierno estatal y el gobierno federal”, comentó.