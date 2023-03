'Murieron padres, amigos y no animales'

Ciudad Juárez.- Cuando vio a los agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) y a policías municipales que realizaban una redada contra extranjeros en el Centro de Ciudad Juárez, Wenceslao Gutiérrez corrió lo más fuerte que pudo para no ser detenido, pero su amigo Rannier Requena no pudo seguirlo.

"Móntate y ya", fue lo que escucharon Wenceslao y Rannier en voz de los agentes que participaron en el operativo de retiro de migrantes de la vía pública, el cual incluyó lo mismo a quienes estaban en cruceros limpiando vidrios o pidiendo dinero y a quienes estaban en un módulo público cargando sus teléfonos.

Desde la noche del lunes, cuando se registró un incendio que ha cobrado la vida de al menos 39 extranjeros, Wenceslao buscó a su amigo y ayer supo que Requena estaba en la lista de fallecidos.

El venezolano, de 24 años de edad, afirmó que ahora aunque sea, desea ver en la morgue el cuerpo de quién era padre de tres niños.

Ambos llegaron a Ciudad Juárez trepados en un tren hace cuatro semanas en busca de cruzar hacia Estados Unidos.

Contó que su amigo, de 29 años, trabajaba en el área de limpieza de un cine y tenía documentos, como la Forma Migratoria Múltiple, para trabajar y estar legalmente en México.

"Exigimos justicia, justicia, eso es lo que exigimos, que no queden impunes las muertes porque no murieron animales, murieron seres vivos, personas, padres de familia", lamentó el joven, quien era agricultor en su país.

Wenceslao narró que el lunes fue retirado de la vía pública sin motivo, ya que en su caso no estaban en las calles limpiando vidrios o haciendo actos indebidos.

"Nosotros no estábamos en los cruceros, nosotros estábamos cargando nuestro teléfono en un cargador público y llegó Migración", recordó a un lado del memorial que se instaló en el exterior de la estación migratoria provisional donde se registró la tragedia.

"Llegaron, lo agarraron, lo golpearon, lo montaron en la camioneta de Migración y se dirigieron a este centro, acá lo trajeron".

El sudamericano dijo que pudo escapar de los agentes migratorios porque corrió para evitar que lo detuvieran y lo trasladaran a la frontera sur.

"Escapé no porque le deba ni tenga miedo a la Policía, sino porque he caminado mucho; caminamos mucho para llegar acá, hemos pasado cualquier cosa, y para que nos vayan a devolver a la frontera, a Tapachula, es mejor correr", afirmó.

Wenceslao contó que alrededor de las 11:00 horas del lunes llegaron agentes del INM y de la Policía Municipal para trasladarlos a la estación.

"Solamente era 'móntate y ya', no preguntaron si tenía permiso, no preguntaron por documentos, no, 'móntate y móntate y móntate'. Y fue cuando yo corrí", aseveró.

El venezolano salió de su país hace seis años y, luego de estar en naciones como Chile, emprendió el viaje hacia el norte de México y llegó a Ciudad Juárez hace un mes, junto con su amigo Rannier, quien fue muy cercano a él.

Explicó que cuando llegó la redada, Rannier estaba tranquilo porque sabía que tenía su permiso, con el cual no podía ser retenido.

"No dejaron chance ni de mostrar nada", reprochó.

Los agentes subieron a su amigo a la fuerza y luego Wenceslao lo fue a buscar a la estación.

"Y empecé a preguntar, '¿y mi compañero, el moreno? El moreno, ¿dónde está mi moreno?". 'Lo tienen allá adentro', me dijeron. Sí pasó, yo lo vi cuando lo bajaron (en la unidad que lo trasladaron)", dijo.

Y ayer corroboró que Rannier estaba en la lista de los migrantes fallecidos.