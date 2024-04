Aseguran vehículos utilizados para 'quemar llanta' en centro comercial

Ciudad Juárez.- Elementos de la Coordinación General de Seguridad Vial en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública Municipal aseguraron seis vehículos que eran utilizados por sus conductores para realizar maniobras no permitidas y peligrosas en las inmediaciones del Centro Comercial Plaza Las Torres.

El operativo se llevó a cabo durante la noche del domingo, se informó, en donde además se procedió a la detención de dos personas del sexo masculino, entre los que se encontraba un menor de edad, quienes molestos por la sanción aplicada por los agentes viales comenzaron a agredirlos verbalmente y a lanzar piedras a las unidades oficiales.

Horas antes, en las inmediaciones del parque El Chamizal, también fueron sancionados dos conductores de motocicleta y asegurados sus vehículos tras detectárseles jugando carreras y realizando acrobacias peligrosas en las inmediaciones del citado lugar.

La corporación hace un atento llamado a la ciudadanía a no realizar este tipo de ejercicios vehiculares que pueden poner en riesgo la integridad física e incluso provocar la muerte, no solo a quienes las practican y sus acompañantes, sino también a terceras personas no involucradas en los hechos.