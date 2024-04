Arrestan a 3 en posesión de arma de uso exclusivo del Ejército

Ciudad Juárez.- La Secretaría de Seguridad Pública Municipal reportó el arresto de tres personas en posesión de un arma de fuego calibre 9 milímetros, de uso exclusivo del Ejército Méxicano.

De acuerdo con la dependencia, los detenidos son Ever Nathan S. P., de 30 años; Arturo C. C., de 27, y José Enrique C. C., de 26, por su presunta responsabilidad en la comisión de delitos contra la ley federal de armas de fuego y explosivos.

“Agentes municipales que realizaban labores de prevención y vigilancia en la colonia Nuevo Hipódromo atendieron un llamado realizado al número de emergencia 911, donde reportaron a tres sujetos armados a bordo de una camioneta de la marca Dodge Ram en color gris, modelo 2004, que circulaba sobre la avenida Tecnológico y bulevar Zaragoza, en la citada colonia”, indicó la corporación.

“Al llegar al lugar del reporte, localizaron un vehículo que coincidían sus características con las antes obtenidas, motivo por el cual le marcaron el alto al conductor en el cruce de la avenida Tecnológico y calle Barranco Azul, y al realizarles una inspección preventiva encontraron en el portavasos un arma de fuego calibre 9 milímetros, con un cargador abastecido con nueve cartuchos útiles, procediendo con la detención de los presuntos responsables”, agregó.