Arrestan a 13 personas por violencia familiar, dos son mujeres

Ciudad Juárez— Trece personas fueron arrestadas por su presunta responsabilidad por la comisión del delito de violencia familiar, por parte de agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal adscritos a la Unidad Especializada de Violencia Doméstica (UNEVID).

Dos de las personas reportadas como detenidas son mujeres.

Una de ellas, de 36 años de edad, acusada de agredir física y verbalmente a su pareja en la colonia Siglo XXI, cuando discutían un problema privado.

Otra mujer, Lizet C. C. de 24 años, detenida en el cruce de las calles Puerto Pamela y Puerto Dunquerque del fraccionamiento Portal del Roble, acusada de agredir a golpes a su esposo por negarle ver a su hija.

Informaron sobre la detención de Luis Román V. P. de 21 años, en el cruce de las calles Rivera de Sula y Rivera de Marañón de la colonia Riveras del Bravo, acusado de agredir a golpes a su pareja sentimental por celos.

También Nazario C. L. de 47 años, arrestado en el cruce de las calles Batalla de Zacatecas y Cananea, de la colonia Primero de Mayo, señalado de haber golpeado a su hermana al discutir por problemas económicos.

Héctor B. S. de 32 años, detenido en el cruce de las calles Sierra Vista y Hacienda Roma del fraccionamiento Sierra Vista, es acusado de golpear a su pareja sentimental por haber llegado tarde del trabajo.

Aarón Manuel G. V. de 39 años, detenido en el cruce de las calles José Granado y Ejido Postal, de la colonia Oasis Revolución, es señalado como presunto responsable de golpear a su esposa porque no le hizo caso que dejara de tomar con sus amigas.

Luis Antonio C. B. de 48 años y Ernesto C. C. de 35 años, fueron detenidos en el cruce de las calles Nahualtecos y Zinacantecos, de la colonia Azteca, acusados de golpear uno de ellos a su esposa por un problema de celos, mientras que el otro sujeto fue señalado de agredir a golpes a su sobrino quien intentó defender a su tía.

Jorge Alberto C. M. de 28 años, detenido en el cruce de las calles San Miguel y Magnesio de la colonia Postal, luego de que durante un convivio familiar presuntamente agredió agredir a su esposa al sostener una discusión.

Luis Adrián R. V. de 23 años, detenido en el cruce de las calles Provincia Solares y Provincia Girona de la colonia Cerradas de Oriente, es acusado de golpear a su pareja sentimental por negarse a cambiar de casa.

Roberto Iván B. C. de 25 años, fue arrestado en el cruce de la calle Desierto de Lut y Boulevard Zaragoza, en la colonia Parajes de Oriente, luego de que su esposa lo acusó de golpearla.

Alejandro R. M. de 41 años, detenido en el cruce de las calles Parcelas y Montes de Oca, de la colonia Sauzal, acusado de agredir física y verbalmente a su hermano.

Wilbert R. H. de 37 años, detenido en el cruce de las calles Pimas y Nahoas, del fraccionamiento Linda Vista, es señalado de haber agredido a golpes a su esposa supuestamente por celos.