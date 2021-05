Arman operativo para vacunar a los de ‘50 y más’

Omar Morales / El Diario de Juárez / Una adulta mayor durante la inoculación pasada

Del lunes 24 al viernes 28 de mayo, las brigadas “Correcaminos” buscarán aplicar en Juárez más de 100 mil vacunas anti-Covid de la fórmula Pfizer a personas de 50 años y más, informó ayer Bienestar.

La dependencia dio a conocer que la jornada incluirá a embarazadas y a adultos mayores que no alcanzaron el antígeno en la pasada entrega.

La dependencia afirmó que las sedes serán la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez (UTCJ), el Centro de Convenciones Las Anitas, el Estadio Juárez de beisbol, el museo La Rodadora y el 9no Regimiento de Caballería Motorizado.

También se aplicará en el estacionamiento del Estadio Olímpico Benito Juárez, con modalidad desde el auto.

En relación a horarios y fechas, las inoculaciones, por inicial del primer apellido, serán el día 24 para A y B de las 08:00 a las 12:00 horas; la C, de las 12:00 a las 16:00; y la D, de las 16:00 a 18:00. Deberá presentarse el formato disponible en mivacuna.salud.gob.mx, la identificación oficial y copia de la CURP.

Arturo Valenzuela Zorrilla, director médico Zona Norte, pidió evitar reuniones después de la inyección porque, dijo, el blindaje no es inmediato. Indicó que la primera dosis brinda sólo un porcentaje de protección –luego de tres semanas–, que termina de reforzarse luego de otro período igual, después de la segunda.

“La vacuna no es mágica, una vez vacunado no puedo ir a fiestas, a reuniones, a aventar el cubrebocas, porque me voy a enfermar y me puedo morir. Si se pretende una inmunidad hay que esperar hasta la segunda dosis y además tres semanas después. Varía desde el 75 hasta el 95% de protección”, manifestó.

Para el martes 25 se asignaron las letras E y F, de las 08:00 a las 11:00 horas; la G, de las 11:00 a 15:00; y de la H a la L, de las 15:00 a las 18:00.

El miércoles 26: la M, de las 08:00 a las 13:00 horas; de la N a la O, de las 13:00 a las 15:00 horas; y de la P a Q, de las 15:00 a las 18:00 horas.

El jueves 27 será el turno de la R, de las 08:00 a las 12:00 horas. También, de la S, de las 12:00 a las 14:00 horas; y de la T a la Z, de las 14:00 a las 18:00.

El viernes 28, irán –sólo a La Rodadora– las embarazadas de arriba de 18 años, ya que el biológico es para mayores de edad, además de los adultos mayores de “60 y más” que quieran su primera dosis porque no pudieron aplicársela en la pasada entrega, que fue del 12 al 16 de abril.

Para estas secciones de población se definió un horario de la A a la D, de las 08:00 a las 11:00 horas; de la E a la L, de las 11:00 a las 14:00; de M a la P, de las 14:00 a las 16:00; de la Q a la Z, de las 16:00 a 18:00, por lo que se exhortó a acatar la calendarización para así dar fluidez y mayor orden a la dinámica marcada.

De acuerdo con el Plan Nacional de Vacunación, de diciembre de 2020 a febrero de 2021 serían blindados los de primera línea contra el SARS-CoV-2; de febrero a abril, “héroes” restantes y gente de 60 años y más; de abril a mayo, aquellos de 50 a 59; de mayo a junio, de 40 a 49; y de junio a marzo 2022, todos los demás.

Por ello Juárez –el municipio más poblado y embestido por el coronavirus de todo Chihuahua– debería ir en el cuarto bloque, pero la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador lo ha relegado pese a ser el sexto municipio más habitado del país, de acuerdo con el último corte del Inegi.

avargas@redaccion.diario.com.mx