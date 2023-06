Aprieta Estado a ruteras irregulares

Unos 600 transportistas en Ciudad Juárez que tienen ruteras que no dan el servicio empezaron a ser notificados por Gobierno del Estado para retirarles las concesiones, las cuales serán otorgadas a otros empresarios que sí cumplan con darles uso, dijo Óscar Ibáñez, representante de la gobernadora en la Zona Norte.

Agregó que funcionarios relacionados con el tema han realizado recorridos y se han entrevistado con usuarios, quienes les manifiestan que algunas líneas no cumplen con los recorridos.

“Recuerden que hay dos procesos que están en marcha: los concesionarios que sí tienen camiones trabajando y que necesitan cumplir con todos los requisitos, ése es un proceso que tiene que ver con las notificaciones que se dieron. Hay otro proceso donde los concesionarios no están prestando el servicio y entonces efectivamente ya se empezó a notificar a esas personas de que no están cumpliendo con el servicio”, mencionó.

Ibáñez dijo que se ha detectado que hay zonas de la ciudad en donde en teoría hay una ruta pero no se está prestando el servicio y la lógica era que con el aumento de la tarifa, quienes decían que no eran costeables dichas rutas ya las estuvieran utilizando.

“Entonces quienes no están cumpliendo efectivamente ya se les va a retirar esa concesión, pero es un hecho de que ese proceso ya se inició”, comentó. Dijo que la información que tiene hasta el momento es la misma que ya había dado a conocer el secretario general de Gobierno, Santiago de la Peña, de que los que sí cumplen son unos 100, los que funcionan son 520 y el resto, que son poco más de 600, no están usando la concesión.

Indicó que estas 600 concesiones son susceptibles de cancelación y de ser redireccionadas a otros empresarios que sí ofrezcan el servicio.

“El viernes de la semana pasada me tocó hacer un recorrido, y unos vecinos me decían que no está circulando una ruta que ya habíamos acordado que iba a circular, de acceso a los hospitales. Ya se habló otra vez con el concesionario y están los inspectores vigilando que se cumpla con las frecuencias, ese tipo de cosas”, comentó.

Se trata de las rutas 1-A y 1-B que llevan al Hospital 66 del Seguro Social, con las cuales además está en discusión el tema de las frecuencias.

mgonzalez@redaccion.diario.com.mx