Aprenden con dibujos a salvar sus vidas

Ciudad Juárez.- Los niños, niñas y adolescentes pueden salvar su vida o la de alguien más si saben usar el número de emergencia 9-1-1, por lo que a través de dibujos el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) en México promueve su buen uso.

El 9-1-1 es el número único de llamadas de emergencia, en él se homologan todos los números de atención de emergencias médicas, de seguridad y de protección civil en todos los estados y municipios del país. Es gratuito y está disponible los 365 días del año las 24 horas del día.

Para explicar a los NNA sobre qué es una emergencia que requiere el uso de la línea 9-1-1, debe considerarse su edad, grado de desarrollo y madurez, para que puedan construir las habilidades que requieren para conocer y actuar en caso de una emergencia.

“Llamar al 9-1-1 puede parecer sencillo, pero para niñas y niños en una estresante situación de emergencia puede ser abrumador, por ello es importante que cuenten con información e instrucción para desarrollar habilidades de emergencia, lo cual les ayudará a tener una mejor preparación y, por tanto, una mejor respuesta”.

Los adultos deben enseñarles cómo llamar a la línea de emergencia, lo cual puede lograrse con la práctica y la repetición. La claridad sobre cuándo deben hacerlo puede requerir más tiempo, trabajo y diálogo con niñas, niños y adolescentes para identificar conjuntamente ejemplos de situaciones que requieren esa asistencia.

Unicef recomienda empezar preguntándole qué es para él o para ella una emergencia, esto permitirá conocer más sobre su percepción de los riesgos. También, puede preguntarle si tienen algún ejemplo que consideren haya sido una emergencia.

“Dele ejemplos de qué situaciones pueden requerir estos servicios, incluyendo aquellas en que sientan que están en algún tipo de peligro, por ejemplo: un incendio o humo/fuego saliendo de un carro, una casa, un edificio; si alguien no puede respirar (asma, ahogamiento); lesiones graves (sangrado abundante, fracturas); cuando ocurre un delito, como un asalto”, detalló la agencia internacional.

Si un integrante de la familia tiene una enfermedad o afección médica, explíquele cómo identificar los síntomas que requieren una ambulancia e indíquele que llame al 9-1-1 si se presentan estos síntomas. Por ejemplo, si alguien tiene una condición cardiaca e identifican que tiene dolor de pecho, debe llamar al 9-1-1.

En el caso de niñas y niños pequeños, puede reforzarse la información platicando sobre quiénes son las personas que trabajan para atender las emergencias, como los policías, bomberos, paramédicos y médicos, y qué tipo de acciones hacen para ayudar a las personas que están en problemas.

“Les ayudará si les das ejemplos de lo que no es una emergencia como cuando su mascota está enferma o se ha perdido, cuando un accidente de auto no requiere atención inmediata por personas heridas o por fuego, para pedir una dirección, cuando hay un incidente de salud que no requiere una ambulancia, si está aburrido y sólo quiere hablar con alguien o cuando se ha perdido un juguete”.

Y cuando ya se ha dialogado con los NNA sobre qué es y qué no es una emergencia, se les puede explicar que si no sabe si una situación en particular es una emergencia, siempre debe llamar al 9-1-1, ya que es mejor estar seguro y comprobarlo con las autoridades.

Las niñas y los niños que están empezando a conocer la numeración o que no tienen un dominio de los números, pueden encontrar dificultades para marcar los tres números. Para ello Unicef recomienda siempre explicarles que deben marcar nueve-uno-uno.

“No use como referencia el nueve-once o el novecientos-once, ya que este número no existe en los botones o el teclado de un teléfono. Con esto se evitará generar confusiones en niñas y niños cuando marquen al número”.

Ayuda a niñas y niños a distinguir el número nueve del número seis en el teclado o botones de los teléfonos. Pueden usar juegos de palabras para facilitarles la diferencia como “seis se sienta y nueve se levanta”.

También es importante que memoricen su nombre y edad completos, así como los datos de mamá o papá, su dirección y características que faciliten su ubicación, el teléfono de su casa, celular o número de trabajo de un adulto cuidador. (Hérika Martínez Prado / El Diario)

