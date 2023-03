Analizan sanción para JMAS por tratadoras

Ciudad Juárez.- La Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (Sedue) analiza imponer una sanción a la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) de Juárez por no dar un destino adecuado a los lodos que generan las plantas tratadoras, dijo el titular de esa dependencia estatal, Gabriel Valdez.

La Sedue ha establecido mesas de trabajo con la JMAS para analizar el tema de los lodos, y se han realizado varias propuestas para que se pueda buscar cumplir con la normatividad, indicó.

“La mesa nos va a ayudar en un momento dado a resolver el problema de que no están haciendo una disposición adecuada, porque se busca que entremos en una dinámica de que los residuos que se generan tengan un tratamiento, es decir, no nada más tenerlos ahí; hay una manera de poderlos utilizar para generar energía, calor, etc., pero de momento estamos en ese trabajo con ellos, de buscar la mejor alternativa porque tenemos que atenderlo definitivamente”, mencionó.

“Estamos revisando el tema con ellos, estamos en ese proceso; todavía no hay una definición en ese sentido”, dijo cuando se le preguntó qué sanción se impondrá a la JMAS.

En una nota publicada por El Diario el 7 de septiembre de 2022, se evidenció que cientos de toneladas de estos residuos se encuentran a cielo abierto en un predio ubicado en el sur de esta ciudad, de acuerdo con lo informado por el director ejecutivo de la JMAS en la Zona Norte, Sergio Nevárez Rodríguez.

Nevárez también informó entonces que la disposición significa un incumplimiento a la norma oficial en la materia, que establece dos años para su almacenamiento.

El titular local de la JMAS había mencionado que no existe un lugar dónde depositar la materia muerta desechada que es la que está acumulada en el lugar desde el año 2000, ya que la nueva es la que sí puede usarse para generar gases o energía.

Datos proporcionados en aquella ocasión por el vocero de la dependencia, Daniel Valles, indican que se trata de 280 toneladas diarias de lodos desechados por cinco plantas de tratamiento de la JMAS –ubicadas en distintos puntos del municipio– y que son trasladados en camiones de volteo al predio de 20 hectáreas que la descentralizada usa a un costado del relleno sanitario municipal.

Sin embargo en la visita que el titular de Sedue hizo esta semana a Ciudad Juárez para dar a conocer el trabajo realizado durante el último año, hizo referencia a que tampoco se reutiliza la materia nueva de los lodos.

Valles prefirió no dar declaraciones al respecto hasta que se tenga un resultado de las mesas de trabajo.