Alerta amarilla: Fuertes vientos azotarán a la frontera

Ciudad Juárez— Se espera que alrededor de las dos de la tarde fuertes vientos se presenten en la zona fronteriza, informó la Dirección General de Protección Civil del Municipio.

El titular de la dependencia, Efrén Matamoros Barraza, comentó que las ráfagas pueden alcanzar una velocidad de los 84 kilómetros por hora durante el día y que el mal tiempo acabe alrededor de las 11 de la noche.

Recomendó a los fronterizos a extremar precauciones, especialmente durante ese tiempo.

Entre las recomendaciones que emite Protección Civil a los juarenses, se pide no salir de casa si no es necesario. En caso de andar en la calle, se recomienda no circular ni estacionarse cerca de espectaculares, alejarse de los árboles, postes, cables y bardas, además de no refugiarse en fincas abandonas que podrían colapsar.

También se sugiere conducir con precaución, encender las luces de los automóviles, y disminuir velocidad, ya que las rachas de viento pueden desestabilizar el vehículo.

Es importante encender las luces intermitentes y de ser necesario, orillarse en lugares apropiados hasta mejorar la visibilidad.

Otras sugerencias son retirarse de ventanas, cornisas, techos, balcones y objetos que pudieran caer al suelo.

De acuerdo con el Sistema Meteorológico Nacional, para hoy se pronostica un día mayormente soleado, con temperatura máxima en 27 grados centígrados, y una mínima en 14. Por su parte, el viento se pronostica en 21 a 60 kilómetros por hora, con ráfagas de 84 en el día, y 85 para la noche.