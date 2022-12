¡Aguas! con trabajadores apócrifos de JMAS

Ciudad Juárez.- El presidente de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) de Ciudad Juárez, Sergio Nevárez García, hizo un llamado a los habitantes de esta ciudad que usarán su aguinaldo para pagar deudas, para que no se dejen engañar por los ‘coyotes’ que se hacen pasar por empleados de la JMAS y que prometen ayudar con el trámite para conseguirles un descuento.

Lo anterior debido a que se han percatado de que, a través de las redes sociales, hay personas que ofrecen sus servicios como supuestos gestores y cobran cierta cantidad para realizarles el trámite, y principalmente quienes llegan a ser víctimas de ellos son las personas que tienen adeudos grandes y que buscan regularizar su situación.

PUBLICIDAD

“Le decimos a la gente que no les haga caso porque me hablan a mí para decirme que fue una persona que traía un chaleco de la Junta y les quitó el dinero y que les prometió hacer ciertos descuentos que nunca llegan; que no se sientan sorprendidos, es como el fraude telefónico, es lo mismo, es gente que se quiere aprovechar de la necesidad”, enfatizó.

Exhortan a acudir a las oficinas

El funcionario hizo un llamado a las personas que buscan ponerse al corriente para que acudan de manera directa a las oficinas, ya que se cuenta con programas de convenios y descuentos, y aclaró que para ninguno de ellos se cuenta con intermediarios, ni siquiera afuera o en las inmediaciones de esa descentralizada.

“Lo hemos señalado a través de comunicados y lo ponemos en la página, la Junta Municipal no tiene intermediarios, no tiene lo que le llaman vulgarmente ‘coyotes’ que puedan tener un descuento adicional, son descuentos que están plasmados en un sistema que el respaldo legal es la Ley del Agua”, mencionó.

Destacó que en las últimas semanas han detectado al menos a 15 personas que a través de Facebook o mensajes de WhatsApp ofrecen este tipo de supuestos servicios.

“Nosotros hemos tratado de verificar la identidad de la cuenta y muchos de ellos son anónimos, son cuentas falsas que obviamente las ponen con toda la intención de engañar a la gente”, comentó.