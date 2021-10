Advierten protestas por desacato en vacunación

Ciudad Juárez.- Tutores de los cuatro menores juarenses con amparo para ser vacunados contra Covid-19 advirtieron ayer que contemplan manifestarse ante la Secretaría de Bienestar si para el 13 de octubre sus hijos no han recibido el biológico, en acatamiento a la orden judicial que tienen desde agosto.

Carlos Ibarra Hilton, representante de los adolescentes de entre 13 y 15 años a quienes se les concedió el amparo, dijo que esperan no tener que recurrir a las protestas, sin embargo puntualizó que ya han sido dos las ocasiones en las que la audiencia por la negativa de cumplimiento es diferida.

Inicialmente la diligencia en la que el Poder Judicial determinaría si habría sanciones o no para autoridades –como Bienestar y la Sedena– que han negado la suministración de los antivirales fue programada para el 24 de septiembre, después se aplazó al 30 y luego para el 13 de octubre.

El abogado expuso que las autoridades están obstruyendo la orden judicial y han omitido presentar sus respectivos informes en torno a su negativa de inmunizar a los menores, para que el juzgador emita su fallo.

“Tienen que darnos una respuesta o vamos a hacer una manifestación”, declaró Ibarra Hilton, quien puntualizó que la única instancia que todavía no ha facilitado su informe es la Federación, a cargo en Chihuahua del delegado Juan Carlos Loera de la Rosa.

El mes pasado el servidor dijo desconocer quién debe responder, señalando que muy probablemente era la Secretaría de Salud. No obstante, familiares de los menores de edad fueron hasta la Jurisdicción II, donde su director, Ramón Murrieta, indicó que la encargada es la institución que dirige Loera de la Rosa.

Ibarra Hilton dijo que ningún funcionario está por encima de lo que manda un juez, en este caso el Séptimo de Distrito, que dio a estos adolescentes el visto bueno para su inmunización privilegiándoles su derecho a la salud por encima de las políticas del Plan Nacional de Vacunación.

Si bien el Gobierno –ante la presión de ciudadanos de todo el país– habilitó el pasado viernes el registro para los niños, niñas y adolescentes con enfermedades crónicas en el sitio Mi Vacuna: https://mivacuna.salud.gob.mx/index.

php, siguió excluyendo a menores que no tienen comorbilidades.

Dos de los amparados de iniciales A. P. C. A. y J. A. C. A. padecen cardiopatías, por lo que podrán inscribirse. Sin embargo, N. E. O. A. y C. J. R. A. al no estar enfermos están imposibilitados a la fórmula Pfizer, cuyo uso en menores está aprobado por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. Los involucrados aseveraron que continuarán insistiendo hasta las últimas consecuencias puesto que se trata de defender el artículo cuarto de la Constitución de México, que señala que “toda persona tiene derecho a la protección de su salud”.