Acabará reforma laboral con ‘coyotaje’: abogados

Ciudad Juárez.— La implementación del nuevo Sistema de Justicia Laboral acabará con el “coyotaje”, incluso con monopolios que mantenían abogados en los Centros de Conciliación Laboral.

“Hay mucho ‘coyote’ y con el nuevo sistema se acabaría el ‘coyotaje’ y los monopolios. Hay monopolios de ciertos abogados que se inventaban asuntos y que hasta amenazaban a otros abogados. Ahora con este sistema creo que sí se van a ir los ‘coyotes’”, consideró la presidenta de la Barra de Colegio de Abogados, Alicia Ibarra Granillo.

El nuevo Sistema de Justicia Laboral arrancó este lunes con la apertura del Centro de Conciliación Laboral que sustituye a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje.

Con esta modificación se apuesta por la mediación gratuita y que, al menos el 70 por ciento de los casos, no vayan a juicio.

“Va a acabar con el ‘coyotaje’ naturalmente, aunque los ‘coyotes’ siempre trabajan bajo el amparo de un abogado: ‘cachan’ al cliente y se lo llevan al abogado. Tienen acaparados los ‘coyotes’ a ciertos de abogados nomás”, afirmó Jesús Eduardo Mariscal Ojeda, titular de la Comisión de Honor y Justicia de la Barra de Colegio de Abogados de Ciudad Juárez.

Quedan fuera

Sin embargo, la apuesta de la reforma laboral también podría afectar a cientos de abogados que dejarán de recibir casos y provocar la saturación de trabajo.

“Ellos están apostándole a que sea todo en mediación. Yo no le apostaría a eso porque pasó con lo del nuevo Sistema Penal y terminó colapsado, vamos apostando de que sí salgan las cosas bien pero se me hace a mí no va a ser posible”, estimó Ibarra Granillo.

De acuerdo con la representante de la barra de abogados, alrededor de 200 abogados laboristas se verían afectados con la implementación del nuevo sistema en esta frontera.

“Va a haber un impacto tremendo para los abogados porque está promocionando los medios alternativos de solución de conflictos, con servicio gratuito y sin la intervención de abogados. Creo que todo se va a ir por ahí y al abogado no lo quieren ni dejar entrar cuando esté el proceso de mediación, al abogado lo dejan afuera y pienso que habrá un impacto muy grande”, dijo Mariscal Ojeda.

“El abogado también puede mediar, pero va a cobrar. Los usuarios tendrían más confianza ir a un proceso de mediación que promueve el tribunal, en lugar de ir con un abogado privado que aparte le va a cobrar”, consideró.

Demandas pendientes

Hasta 8 mil 163 demandas laborales quedaron pendientes en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje debido a que ni el patrón ni el trabajador continuaron con su promoción, indican cifras de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de Chihuahua.

Estos expedientes son parte de los 32 mil 021 con los que se quedó la Junta Local luego de entrar en vigor el nuevo Centro de Conciliación Laboral.

Desde el pasado lunes la Junta Local dejó de recibir demandas laborales para dar entrada a la activación del nuevo Centro de Conciliación en esta frontera, con el que se busca agilizar a máximo 45 días la resolución de conflictos obrero-patronales.

Ahora es obligación del trabajador o patrón acudir primero al Centro para exponer su problema laboral y con apoyo de los conciliadores expertos llegar a un acuerdo, proceso en el que los involucrados pueden o no contar con un abogado.