Su invento lo lleva a conocer la NASA

Ciudad Juárez- Una visita a la NASA, la Universidad de Stanford, Googleplex, el Intel Museum y la Academia de Ciencias de California, fue el recorrido que por casi una semana vivió el estudiante juarense Ángel René Loera Castillo, de 16 años, ganador del concurso Ideas Hechas en México de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).

El pasado octubre el ingenio juarense se llevó el reconocimiento con el invento “Silla Robótica” que representó a nuestra frontera con una temática de impacto social contra proyectos de Irapuato, Santiago de Querétaro, Oaxaca y San Luis Potosí.

Con un valioso primer lugar los participantes obtuvieron un viaje al Consumer Electronics Show (CES) 2019, que se llevó a cabo en Las Vegas, para conocer las últimas tendencias en tecnología que se verán durante este año.





Espera incursionar en la robótica tras viaje a la NASA

Sin embargo la SCT informó a los ganadores el cambio de sede ante la imposibilidad de registrar a menores de edad en el evento, pero sin menos entusiasmo, Loera alistó maletas con rumbo a Silicon Valley en San Francisco.

“Ha sido una experiencia muy agradable porque he hecho cosas que no había hecho en mi ciudad, volé por primera vez en avión, fuimos a comer comida vietnamita, he estado aprendiendo varias cosas”, expresó con notable entusiasmo en entrevista telefónica para El Diario.

El estudiante narró que después de este viaje continuará su participación en concursos de tecnología y visitará más lugares para tener más experiencias y nuevas ideas para sus proyectos.

También adelantó que desea estudiar una carrera en enfermería en la que espera incursionar con su ingenio en robótica para mejorar los aparatos que se utilizan en las rehabilitaciones de los pacientes.

Por su parte, Angélica Loera, madre del menor, expuso que desde noviembre la familia se predispuso a tener toda la papelería lista para el viaje que René esperaba con emoción por vivir nuevas experiencias.

“Estamos todos en la familia muy contentos de ver que él logra sus metas y conoce cosas diferentes de las que no vemos aquí en la ciudad”, dijo, y añadió que es importante que padres impulsen a sus hijos para que desarrollen sus habilidades y no desvíen su camino a cosas insanas, como las drogas.

“Mantenerlos ocupados en algo que a los muchachos les guste o les llame la atención es importante para que no caigan en otras cosas que no son sanas para ellos”, expresó. (Abril Salgado / El Diario)





