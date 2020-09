2021, un año poco alentador: empresarios

Ciudad Juárez— Ante el panorama económico que enfrenta el país por el Covid-19, líderes empresariales dijeron que el próximo año se ve poco alentador.

Jesús Manuel Salayandía, presidente local de la Cámara Mexicana de la Industria de la Transformación (Canacintra), compartió que de marzo a julio, 226 patrones en todo Chihuahua se dieron de baja ante el IMSS, por lo que el estado sigue sufriendo los estragos de la pandemia.

En marzo, antes de la pandemia, había 37 mil 341 empleadores y julio cerro con 37 mil 226, según datos obtenidos del IMSS.

Pese a ello, el líder de Canacintra, manifestó que por parte de los gobiernos no existe ningún plan para estimular el crecimiento económico, como sucede por ejemplo, en Estados Unidos.

“Si en Estados Unidos, que le han metido mucho dinero para incentivar la economía, se perdieron 20 millones de empleos y ya se recuperaron 11, imagínense aquí en México cómo estamos”, expresó.

“Yo me veo muy preocupado porque los pronósticos no son muy alentadores, la maquila es la única que esta creciendo, pero las Pymes no y lo que buscamos en Canacintra es que haya una codependencia entre ambas”, dijo.

Rogelio González Alcocer, presidente del Consejo Coordinador de Ciudad Juárez, también manifestó que el panorama económico para el próximo año es muy difícil, ya que el impacto económico por el coronavirus sigue generando incertidumbre.

“No existen pronósticos favorables para México ante la crisis por la que estamos pasando, el propio secretario de Hacienda, Arturo Herrera, lo catalogó como un panorama desalentador para el país, también la presidente de la comisión de Hacienda y Crédito Público en la Cámara de Diputados alertó de una catástrofe económica, de salud, educación y de seguridad”, dijo.

El líder empresarial consideró que los megaproyectos que tiene proyectados el Gobierno federal deberán ser pospuestos ante la pandemia por la que atraviesa el país.

“La economía en el país no permite en estos momentos el desarrollo de proyectos con la marca López Obrador, que tan sólo en el tren maya, becas escolares, apoyos a adultos mayores, jóvenes y el aeropuerto de Santa Lucia están proyectado destinar cerca de 440 mil millones de pesos, por lo cual urge hacer ajustes en el paquete 2021”, manifestó.

De acuerdo con la revista The Economist, México se va a recuperar hasta el 2025, “un golpe muy duro para los mexicanos”, expresó González Alcocer.

