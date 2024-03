Videos y perfiles en línea vinculan a sospechosos con el ataque a Moscú

The New York Times | Una fotografía difundida por el Estado Islámico que supuestamente muestra a los cuatro atacantes del Ayuntamiento de Crocus con sus rostros borrosos The New York Times | Cuando fue detenido, a la derecha, el Sr. Rachabalizoda llevaba la misma camisa marrón que uno de los atacantes del Ayuntamiento de Crocus The New York Times | Cuando fue detenido, Shamsidin Fariduni llevaba una camisa de cuello gris que coincidía con la que llevaba un asaltante en una foto del Estado Islámico The New York Times | Una camiseta verde distintiva que Muhammadsobir Z. Fayzov lleva en una foto de su página en las redes sociales la llevaba el Sr. Fayzov durante su detención y uno de los atacantes en una fotografía del Estado Islámico The New York Times | Cuando fue detenido, el Sr. Mirzoyev vestía ropa similar a la del atacante de la sala de conciertos de Moscú

Nueva York.- Cuando fueron detenidos cuatro hombres por autoridades rusas en relación con la masacre ocurrida en un salón de conciertos en las afueras de Moscú la semana pasada, vestían la misma ropa con la que aparecieron en los videos del ataque, de acuerdo a un análisis de New York Times del material del salón, perfiles de redes sociales e imágenes filtradas o dadas a conocer por Rusia. La ropa idéntica y otros detalles correspondientes sugieren que ellos llevaron a cabo el ataque. Un video de uno de los sospechosos siendo detenido, por ejemplo, aparece usando una camisa beige con un logo distintivo en la parte superior izquierda y pantalones con una etiqueta de Boss: esos detalles son iguales a la ropa usada por los hombres armados en el material de propaganda del ataque que fueron dados a conocer por el Estado Islámico, también conocido como ISIS. Además, según muestra el análisis de The Times, el auto que los sospechosos conducían cuando fueron aprehendidos es del mismo color y tipo que el que se ve en el video afuera del salón de conciertos durante el ataque. Los cuatro sospechosos del ataque que dejó más de 130 muertos fueron identificados este domingo en una audiencia en la corte de Moscú como Saidakrami M. Rachabalizoda, Shamsidin Fariduni, Muhammadsobir Z. Fayzov y Dalerjon B. Mirzoyev. Fueron acusados de cometer un acto terrorista y seguirán bajo custodia hasta el 22 de mayo. Tres de los sospechosos dijeron en la corte que son de Tajikistan, y en videos de interrogatorios revisados por The Times, por lo menos dos hablan Tajik. Los videos muestran a algunos de los hombres siendo golpeados durante su detención, y dos de ellos tenían claras lesiones cuando comparecieron ante la corte. El cuarto sospechoso compareció ante la corte en silla de ruedas con una limitada habilidad para responder, una copia filtrada de su pasaporte sugiere que también es de Tajikistan. Funcionarios de Estados Unidos dijeron que el ataque fue realizado por el Estado Islámico, que se adjudicó la responsabilidad y reveló fotos de los atacantes y el ataque en sí. El presidente Vladimir V. Putin de Rusia culpó del ataque al "terrorismo internacional" pero no mencionó al Estado Islámico. Los medios controlados por el gobierno ruso culparon a Ucrania, que negó cualquier participación.