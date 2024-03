Afirma Putin que autores del ataque en Moscú eran extremistas islámicos

Associated Press | El presidente ruso Vladímir Putin Associated Press | Un sospechoso del ataque cometido en el Crocus City Hall el viernes pasado permanece sentado en un juzgado en la Corte del Distrito Basmanny, el domingo 24 de marzo de 2024, en Moscú Associated Press | Saidakrami Murodali Rachabalizoda, sospechoso del tiroteo del viernes en el Ayuntamiento de Crocus, sentado en una jaula de cristal en el Tribunal de Distrito de Basmanny en Moscú, Rusia, domingo 24 de marzo de 2024 Associated Press | Shamsidin Fariduni, sospechoso del tiroteo en el Ayuntamiento de Crocus el viernes se sienta en una jaula de cristal en el Tribunal de Distrito Basmanny en Moscú, Rusia, domingo 24 de marzo de 2024 Associated Press | Mukhammadsobir Faizov, sospechoso del tiroteo del viernes en el Ayuntamiento de Crocus, sentado en una jaula de cristal en el Tribunal de Distrito Basmanny en Moscú, Rusia, domingo 24 de marzo de 2024

PUBLICIDAD

Clasificado El Diario La mejor forma de comprar y vender - Visitar Nueva York.- El presidente Vladimir V. Putin reconoció el lunes por primera vez que el sangriento asalto a una sala de conciertos cerca de Moscú fue ejecutado por "islamistas radicales", pero insistió en que Ucrania podría haber desempeñado un papel a pesar de la reivindicación del Estado Islámico. Mientras los rusos lloraban, llevando flores y velas a los monumentos improvisados en todo el país, Putin dijo que la tragedia, el peor ataque de este tipo en la capital en dos décadas, probablemente fue ordenado por Ucrania. "La pregunta es: ¿quién se benefició de ello?". dijo Putin el lunes por la noche durante una reunión con funcionarios del Gobierno retransmitida públicamente. "Esta atrocidad puede ser solo un elemento de una serie de atentados de quienes están en guerra con nuestro país desde 2014", dijo, refiriéndose al Gobierno ucraniano. Los investigadores rusos no han revelado ninguna prueba que demuestre que los cuatro sospechosos, hombres de Tayikistán que eran trabajadores migrantes en Rusia, tengan relación con Ucrania. En las noticias, la televisión estatal rusa presentó el lugar de su detención -la región rusa de Briansk, fronteriza con Ucrania- como prueba de la implicación ucraniana. Los informes también sugerían que Kiev podría haberles contratado para organizar el ataque. El lunes, Putin declaró: "Por supuesto, es necesario responder a la pregunta de por qué, después de cometer el crimen, los terroristas intentaron ir a Ucrania". dijo Putin. "¿Quién les estaba esperando allí?" Putin enumeró los ataques ucranianos contra el territorio ruso y sus infraestructuras energéticas y de transporte, incluida Crimea, y afirmó que el ataque armado en Moscú podría encajar en una operación de intimidación de mayor envergadura por parte del gobierno de Kiev. Ucrania negó cualquier implicación en el ataque contra la sala de conciertos en el que murieron al menos 139 personas. Las declaraciones de Putin reflejaron la determinación del Kremlin de hacer acopio de recursos contra lo que aparentemente considera su principal enemigo: Ucrania, respaldada por una coalición de Estados occidentales. También se sumaron a una larga lista de asuntos en los que Moscú y las capitales occidentales están en desacuerdo. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, pareció contradecir el lunes la versión de Putin. Dijo que los servicios de inteligencia de su país y sus socios habían determinado que "una entidad del Estado Islámico planeó el ataque y lo llevó a cabo." El 7 de marzo, la embajada estadounidense en Moscú también emitió una rara advertencia específica en la que pedía a la población que evitara las grandes concentraciones, incluidos los conciertos, debido a la información de que los extremistas tenían planes inminentes de atentar contra este tipo de eventos en la capital rusa. Francia elevó el domingo su alerta terrorista al máximo nivel. Macron dijo que la entidad Estado Islámico, a la que no nombró, había intentado perpetrar atentados en Francia en los últimos meses. Aleksandr I. Bastrykin, jefe del máximo órgano de investigación ruso, dijo que el número de muertos había aumentado a 139, entre ellos tres niños. De ellos, 137 murieron en la sala de conciertos y dos en hospitales, dijo. Cuarenta personas murieron a causa de heridas de bala, dijo el Sr. Bastrykin. Tatiana Golikova, viceprimera ministra rusa responsable de sanidad, declaró que 93 personas seguían hospitalizadas y que nueve se encontraban en estado muy grave. Durante el fin de semana, los medios de comunicación rusos parecieron redoblar sus esfuerzos por culpar a Ucrania. El domingo, los noticiarios nocturnos de las principales cadenas de televisión rusas incluyeron informaciones que apuntaban a Ucrania como responsable. El mensaje principal era que los países occidentales estaban impulsando la teoría de que el Estado Islámico estaba detrás del atentado, que tuvo lugar en el Ayuntamiento de Crocus, a las afueras de Moscú, para desviar la culpa de Ucrania. "Estados Unidos y Europa entienden que cualquier conexión entre Ucrania y el atentado contra el Ayuntamiento de Crocus sería suicida para Kiev y toda la alianza antirrusa", dijo un presentador, Dmitri Melnikov, en un reportaje de Vesti Nedeli, el principal programa semanal de noticias de Rossiya-1, la principal cadena de televisión estatal. El Estado Islámico ha reivindicado la autoría del atentado. Y Estados Unidos ha dicho que el asalto fue obra de una rama del ISIS, el Estado Islámico en Jorasán, y que no había pruebas que implicaran a Ucrania. Tres centros comerciales pertenecientes a la empresa propietaria de la sala de conciertos dijeron que cerrarían indefinidamente. Los equipos de emergencia seguían retirando los escombros del interior de la sala de conciertos. La ansiedad generalizada entre los rusos se vio exacerbada por las amenazas de bomba del domingo, que provocaron la evacuación de centros comerciales en Moscú y otras ciudades rusas. Tatiana Stanovaya, directora de la empresa de análisis político con sede en Francia R. Politik, dijo que el enfoque de los medios de comunicación rusos sobre Ucrania era "de naturaleza puramente política y probablemente dirigido al consumo interno". El Sr. Macron dijo que Francia se había ofrecido a cooperar con Rusia para investigar a la filial del Estado Islámico, añadiendo que sería un error tratar de desviar la culpa del ataque a otra parte. "Creo que sería cínico y contraproducente para la propia Rusia y la seguridad de sus ciudadanos utilizar este contexto para intentar volverlo contra Ucrania", dijo Macron. Dmitri S. Peskov, portavoz del Kremlin, dijo que no haría comentarios sobre el curso de la investigación. "Les instamos a que confíen en la información que proviene de nuestros organismos encargados de hacer cumplir la ley", dijo Peskov en declaraciones recogidas por la agencia de noticias Interfax. Y añadió: "La investigación está en curso. Todavía no se ha publicado ninguna teoría coherente. Sólo hay datos preliminares". Los cuatro sospechosos, según sus breves comparecencias ante el tribunal, eran trabajadores inmigrantes extranjeros que hablaban poco o nada de ruso. En los vídeos de sus comparecencias ante el tribunal, parecían gravemente golpeados, y las imágenes de su tortura durante el interrogatorio, que han sido verificadas por The New York Times, circularon ampliamente por las redes sociales. Uno de los sospechosos, Muhammadsobir Z. Fayzov, de 19 años, llegó a la sala en silla de ruedas. El lunes, un tribunal de distrito de Moscú procesó a tres hombres sospechosos de actuar como cómplices. El Sr. Bastrykin, principal investigador, declaró que facilitaron un apartamento a los presuntos terroristas, así como un coche. La detención de los sospechosos ha suscitado dudas sobre la regulación de la inmigración laboral en Rusia. Mijaíl Sheremet, legislador, declaró a la agencia estatal RIA Novosti que impulsaría la reintroducción de la pena capital en Rusia. PUBLICIDAD