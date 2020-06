Viajar en avión solía ser rutina, durante la pandemia es una hazaña

The New York Times

The New York Times

Frankfurt.- La semana pasada subí al metro en Frankfurt por primera vez desde febrero, el inicio de un viaje transatlántico de 6 mil kilómetros para reunirme con mi esposa después de una separación de tres meses.

El viaje a los Estados Unidos fue uno que hice docenas de veces durante el cuarto de siglo en que viví y trabajé en Alemania. Pero esta vez, en medio de la pandemia, se sintió como un viaje a lo desconocido.

Cruzar fronteras ya no es una rutina. Los europeos siguen siendo persona non grata en los Estados Unidos. Estaría volando desde un país que acaba de salir del encierro a uno donde el virus todavía está desatado en algunas comunidades.

Al final de un largo día, estaría con mi esposa, Bettina. Pero la experiencia, a veces frustrante, a veces surrealista, me dejó con la impresión de que volar nunca volvería a ser lo mismo.

Se hizo evidente que viajar era más difícil en estos días tan pronto como intenté reservar un vuelo. Lufthansa no me permitió canjear un cupón de vuelo de un viaje cancelado en línea. En cambio, tuve que llamar al centro de servicio, muy sobrepasado, que después de una larga espera tomó mi reservación, pero luego no me envió un correo electrónico de confirmación. No sabía si tenía una reservación válida o no.

Después de numerosos intentos fallidos de volver a comunicarme, logré confirmar mi reservación. Para entonces faltaban menos de 24 horas para la salida.

Cuando llegué al aeropuerto de Frankfurt había unas dos docenas de personas haciendo fila. Por lo general, los vuelos a los Estados Unidos están llenos de turistas alemanes. Pero todos en esta línea hablaban inglés con acentos estadounidenses. Por sus conversaciones sobre despliegues y sus mochilas de camuflaje, era obvio que muchos eran militares en el camino a casa con sus familias.

Unos minutos más tarde tenía mi pase de abordar y pasaba por hileras de tiendas cerradas. Podía escuchar mis propios pasos haciendo eco en el piso de baldosas de mármol pulido.

Y aquí está lo extraño. Había algo divertido en viajar a través de un aeropuerto desierto. Gran parte del estrés de los viajes aéreos proviene de hacer largas filas y luchar contra las multitudes, pero Frankfurt era pacífico. Incluso los guardias que colocaban bandejas de plástico en seguridad parecían alegres.

La sensación de extraña satisfacción continuó en el avión, un Boeing Dreamliner operado por United Airlines, un socio de Lufthansa en Star Alliance. Había al menos un asiento vacío entre los pasajeros, a excepción de las familias. En otras palabras, no estábamos empacados como sardinas.

United ofreció garantías de que el avión había sido completamente desinfectado. Aun así, limpié mis reposabrazos y la bandeja del asiento con una toallita desinfectante. También usé una máscara todo el viaje.

Pero fue una brisa. En Dulles, una mujer con bata de enfermera revisó mi estado de forma, me preguntó si me sentía enfermo y me acercó un sensor a la cabeza.

Es fácil imaginar que los controles de salud como estos se conviertan en una parte permanente de los viajes internacionales, junto con alimentos peores. Los viajeros solo pueden esperar que la pandemia también traiga algunos cambios positivos, como vuelos menos concurridos y más libertad para cambiar de vuelo sin pagar tarifas rígidas.

El avión a Burlington estaba tan vacío que el piloto pidió a los asistentes de vuelo que trasladaran a los pasajeros al frente del avión. "Somos un poco pesados", dijo por el intercomunicador.

Vermont requiere que las personas que llegan de fuera del estado se pongan en cuarentena durante 14 días. Pero no había nadie tomando nombres cuando aterricé, solo la cara amiga de mi esposa. Parecía que la única aplicación era un letrero a la salida del aeropuerto. "Quédate en casa", decía.

Subestimé al gobierno del estado de Vermont. Unos días después recibí una llamada telefónica de una amable mujer, del Departamento de Salud, preguntándome si me sentía bien, recordándome las reglas de cuarentena y ofreciendo información sobre dónde obtener una prueba de coronavirus si quería una. Estoy bien, dije, pero gracias por preguntar.