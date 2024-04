Ven fieles cómo apuñalan a obispo en iglesia en Sydney

SYDNEY — Feligreses horrorizados observaron por internet y en persona cuando un adolescente de 15 años apuñaló a un obispo y a un sacerdote en el altar durante un servicio religioso en Sydney el lunes por la tarde antes de ser sometido por los fieles, informó la policía.

En un intento de hacer justicia por su propia mano, cientos de personas se reunieron frente a la iglesia ortodoxa asiria, arrojaron ladrillos y botellas e hirieron a policías para impedir que se llevaran al adolescente del lugar, de acuerdo con las autoridades.

El ataque no dejó heridos de gravedad. El obispo Mar Mari Emmanuel y el sacerdote Isaac Royel, el adolescente y al menos dos agentes de policía fueron hospitalizados, dijo a los periodistas el subcomisionado interino de la policía, Andrew Holland.

En un mensaje en las redes sociales, la iglesia señaló que el obispo y el sacerdote se encontraban en condición estable en un hospital y pidió a sus fieles orar.

“Es deseo del obispo y del padre que también oren por el perpetrador”, decía el comunicado de la iglesia.

La Iglesia del Cristo Buen Pastor, en los suburbios de Wakely, transmite sermones por internet. Un video publicado en las redes sociales muestra a un joven vestido de negro acercarse al obispo y apuñalarlo repetidamente en la cabeza y la parte superior del cuerpo.

Se ve a los miembros de la congregación gritando y corriendo para detenerlo.

Holland elogió a la congregación por someter al adolescente antes de llamar a la policía. Cuando se le preguntó si al menor le habían cortado los dedos, dijo que las heridas en las manos eran “graves”.

Más de 100 refuerzos policiales llegaron antes que sacaran al adolescente de la iglesia en el incidente que duró una hora. Varios vehículos policiales resultaron dañados, detalló Holland.

“Varias casas han resultado dañadas. Han irrumpido en varias viviendas para conseguir objetos para arrojarlos a la policía. Han arrojado armas y objetos contra la propia iglesia. Obviamente había gente que quería tener acceso al menor que causó las heridas al clero”, aseveró.

Las autoridades no han revelado el motivo del ataque. La población en Australia sigue en shock después que un hombre mató a puñaladas a seis personas en un centro comercial de Sydney el sábado e hirió a más de una docena. En principio, no había indicios de que los dos ataques estuvieran relacionados.

Holland sugirió que el ataque del fin de semana intensificó la respuesta de la comunidad al apuñalamiento ocurrido en la iglesia.

El primer ministro de Nueva Gales del Sur, Chris Minns, calificó las escenas de “inquietantes” en las redes sociales e instó a la comunidad a mantener la calma y “mantenerse unida”.

La iglesia se estaba preparando para el Domingo de Ramos a finales de este mes.

El obispo, descrito en los medios locales como una figura considerada divisiva en temas como las restricciones por la pandemia de COVID-19, fue noticia a nivel nacional el año pasado.

Un vídeo publicado en mayo de 2023 por la Australian Broadcasting Corporation sobre una campaña dirigida contra la comunidad LGBTQ+ mostraba al obispo diciendo en su sermón que “cuando un hombre se llama a sí mismo mujer, no es ni hombre ni mujer, no eres un ser humano. entonces eres un eso. Ahora, ya que eres eso, ya no me dirigiré a ti como un ser humano porque no es mi elección, sino tu elección”.