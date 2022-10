Vamos a ganar, esto solo es una prórroga: Lula

Brasilia, Brasil.- Luego de ganar la primera vuelta electoral, pero sin los votos para evitar una segunda ronda, el ex Presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, aseguró que se hará con la Presidencia en la contienda del 30 de octubre ante el Mandatario Jair Bolsonaro, quien quedó en segundo lugar.

Con el 99.05 por ciento de las mesas de votación contadas, Lula lideraba la elección con 48.21 por ciento de los votos, seguido por Bolsonaro, que tenía un 43.39 por ciento. Con la elección matemáticamente finalizada, ambos pasaron a segunda vuelta al no conseguir ningún candidato más del 50 por ciento de los votos.

Lula afirmó que aunque esperaba ganar en la primera ronda, le emocionaba seguir en campaña y poder conversar con las personas, así como el poder enfrentarse cara a cara con Bolsonaro.

"Ayer dije que en todas las elecciones quiero ganar en la primera vuelta, pero no siempre es posible. Pero me motiva la creencia de que nada sucede por casualidad. Siempre me pareció que íbamos a ganar y vamos a ganar. Esto es tan solo una prórroga", dijo Lula en un mensaje a sus seguidores tras la elección.

"Y será la primera oportunidad de tener un debate cara a cara con el actual Presidente. Para que podamos hacer comparaciones entre el Brasil que él construyó y el Brasil que construimos nosotros".

Bolsonaro desafió a las encuestas que le auguraban una derrota más clara. El último sondeo publicado el sábado mostraba que el 50 por ciento de los brasileños pensaba votar por Lula, frente al 36 por ciento de Bolsonaro.

La elección de este domingo se llevó a cabo en lo general de manera tranquila, según observadores y autoridades, pese a que en la campaña hubo eventos violentos que incluyeron asesinatos de seguidores de Lula por parte de simpatizantes de Bolsonaro.

La votación en segunda vuelta podría aumentar la feroz polarización y la violencia política latente en el mayor país de América Latina.

El voto estrecho en esta primera ronda podría significar un gran impulso a Bolsonaro que aparecía 10-15 puntos porcentuales por detrás de Lula según las encuestas antes de la votación del domingo.